Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist Suriye sınırında yakalandı
Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist Suriye sınırında yakalandı Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı 2 Rus kadın 9 çocukla birlikte sınırda yakalandıŞANLIURFA - Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye sınırında yakalandı.
Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist Suriye sınırında yakalandı
Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı 2 Rus kadın 9 çocukla birlikte sınırda yakalandı
ŞANLIURFA - Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye sınırında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 2 DEAŞ'lı kadın, 9 çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Suriye sınırında yakalanan B.I. ile F.B. çocuklarıyla birlikte jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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