Interpol'ün İngiltere'de yakaladığı terör örgütü IPOB elebaşı Nnamdi Kanu Nijerya'ya getirildi

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu, Nijerya güvenlik ve istihbarat servisinin Interpol'le düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak ülkesine getirildi.

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu, Nijerya güvenlik ve istihbarat servisinin Interpol'le düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak ülkesine getirildi.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanu'nun 27 Haziran'da ülkeye getirildiğini söyledi.

Kanu'nun nasıl yakalandığına dair ayrıntılı bilgi vermeyen Malami, "Kendisini Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) lideri olarak ilan eden Nnamdi Kanu, Nijerya Güvenlik ve İstihbarat Servisinin Interpol'le düzenlediği operasyonla yakalandı." dedi.

Malami, Kanu'nun hakkındaki 11 suçlamayla ilgili yargılanmaya devam edeceğini kaydetti.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Herkes için Sosyal Adalet Savunucusu (ASJA) adlı insan hakları örgütü, İngiltere hükümetinden Kanu'nun iadesini istemişti.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmişti.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu