Interpol'ün aradığı Türk'e Ukrayna'da gözaltı
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Interpol'ün aradığı Türk'e Ukrayna'da gözaltı

Interpol tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Türk vatandaşı, Ukrayna'da yakalandı.

13.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:50
Interpol'ün aradığı Türk'e Ukrayna'da gözaltı

Interpol tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Türk vatandaşı, 'da yakalandı.


Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Interpol'ün arananlar listesinde olan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Türk vatandaşının, Ukrayna'nın sahil kentlerinden birisi olan Herson şehrinde havaalanında yakalandığı duyuruldu. Ayrıca bu şahsın, uyuşturucu işine Ürdün'de karıştığı ifade edildi.


Herson'dan İstanbul'a seyahat etmeye hazırlanan kişi, Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından kıskıvrak yakalandı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yapılan işlemlerin ardından Türk vatandaşı gözaltına alındı. - KİEV

Kaynak: İHA
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