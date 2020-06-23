Interpol'ün aradığı DEAŞ'lılar Kilis'te yakalandı
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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lılar Kilis'te yakalandı

SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü çocuk 6 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lılar Kilis'te yakalandı
23.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:07

SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü çocuk 6 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin 2'sinin Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda Suriye'den yasadışı yollarla girileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sınır hattında önlem alan jandarma ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler sınırı geçen Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı O.H.A., A.M. ile Suriye uyruklu T.M.'yi yanlarındaki 3 çocukla yakaladı.Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ayrıca O.H.A. ve A.M'nin de Interpol tarafından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.H.A. ve A.M., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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