Interpol'ün aradığı DEAŞ'lılar Kilis'te yakalandı SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü çocuk 6 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı.

SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü çocuk 6 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin 2'sinin Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda Suriye'den yasadışı yollarla girileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sınır hattında önlem alan jandarma ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler sınırı geçen Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı O.H.A., A.M. ile Suriye uyruklu T.M.'yi yanlarındaki 3 çocukla yakaladı.Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ayrıca O.H.A. ve A.M'nin de Interpol tarafından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.H.A. ve A.M., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA