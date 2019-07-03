Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı (2)

RUS KADINLAR TUTUKLANDI

Interpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi, Rus uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı. Karar sonrası B.I. ile F.B., kucaklarındaki 2 bebekle birlikte cezaevine konulurken, diğer 7 çocuğun ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki çocuk yuvasına yerleştirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA