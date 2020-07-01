Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 4 Rus kadın, Kilis'te yakalandı KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından aranan Rus uyruklu 4 kadın, yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından aranan Rus uyruklu 4 kadın, yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten 4 kadının, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Jandarma ve Hudut Birliği'nde görevli askerler, Arpakesmez köyünün Suriye sınır hattında önlem aldı. Yanlarında 8 çocuk bulunan A.H.K., L.A.K., L.G.N. ve A.H.K. isimli 4 Rus kadın, sınırı geçmek isterken yakalanarak, gözaltına alındı.Interpol tarafından aranan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA