INTERPOL'un aradığı cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı
İrlanda'da işlediği bir cinayet nedeniyle INTERPOL tarafından aranan kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.
17.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:19
İrlanda'da işlediği bir cinayet nedeniyle INTERPOL tarafından aranan kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, INTERPOL tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan İrlandalı Thomas Kenet Mc Connel'in (35) kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Connel'in Kadınlar Denizi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Connel, işlemlerin ardından Söke T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Connel'in ev ve üst aramasında pasaportunun bulunamadığı öğrenildi.
Kaynak: AA