INTERPOL'ün 89'uncu Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı

"BEBEK CESETLERİNİN KIYIYA VURACAĞINI HAYAL ETMEMİŞTİK"

Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "INTERPOL Genel Kurulu'nun değerli üyeleri, sizleri İstanbul'da ağırlamakta onur duyuyorum. Bu toplantının, INTERPOL'e güç katmasını, suç ve suçluyla verilen mücadeleye güç katmasını, seçilecek olan yeni yönetimin, teşkilata hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 21. yüzyıla girerken, ona ismiyle hitap ediyor ve milenyum diyorduk. Açıkçası oldukça da heyecanlanmıştık. Ortadoğu'da yaşanan terör ve şiddet, oradaki terör örgütlerinin akıl almaz pervasızlığı, yaşattıkları trajediler, kararttıkları milyonlarca hayat; uyuşturucunun hem çeşidinin hem de miktarının artması, bize milenyum tabirini unutturdu. Biz 21.yüzyılı milenyum diye karşılarken, terör örgütlerinin maket uçaklı bomba düzenekleri kuracaklarını; göçmenlerin denizlerde ölüme terkedileceğini; bebek cesetlerinin kıyıya vuracağını hayal etmemiştik" dedi.

"PKK SEBEBİYLE BİZİM ÜLKEMİZDE YAŞANAN CAN KAYBI YAKLAŞIK 40 BİN"

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ, BİR GECEDE ÜLKEMİZDE SİLAHLI DARBE YAPMAYA KALKTI"

"INTERPOL'DEN BEKLENTİMİZ, SADECE DOSYA VE PARMAK İZİ PAYLAŞAN, BÜLTEN ÇIKARAN BİR KURUM OLMASI"

"İŞBİRLİĞİNİN AYNI ŞEKİLDE ETKİN VE GÜÇLÜ KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR"

INTERPOL Başkanı Kim Jong Yang, "INTERPOL'un genel kurulunu böyle tarihi bir şehirde yapmaktan onur duyuyorum. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oturumu onurlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kuruluşunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sıcak misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu ile daha da ayrıcalık kazanmıştır. Kovid-19 salgını sürecinde daha güvenli bir dünya için polis iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu özellikle kuruluşumuzun önemini bir kez daha ortaya koydu. Salgın kuruluşumuzu da derinden etkiledi. Kuruluşumuzu, polis arkadaşlarımızı bu zorlu koşullarla mücadelede gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum. İstanbul, Interpol'le olan bu angajmanında son 10 yıldır batı ile doğu arasında iş birliği kurma konusunda mükemmel bir örnek sergiledi. kurum olarak dünyanın her köşesine ulaşma taahhüdüyle olayları gün ışığına çıkarmaya çalıştık.. Mesafelere ne olursa olsun dünyanın bir bütün olduğu misyonuyla hareket ettik. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin neden olduğu ve her geçin gün büyüyen sorunlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla fiziksel ve sanal dünyada işlenen suçlarla mücadelede ortak hareket etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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