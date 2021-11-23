Interpol'ün 89'uncu genel kurul toplantısı İstanbul'da başladı

İSTANBUL (DHA) - ULUSLARARASI Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu genel kurul toplantısı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başladı. Interpol'ün Genel Kurul Toplantısı'na 160 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, uluslararası Kuruluş temsilcisi ve Emniyet genel müdürü seviyesinde bürokrat katılıyor. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak. 23, 25 Kasım tarihleri arasında sürecek toplantıya Türk ve yabancı gazetecilerin ilgisi yoğun olurken, toplantının düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet