Interpol: Türkiye Veri Tabanından Çıkarılmadı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin '60 bin kişilik aranan şahıs yüklemesi yapıldığı gerekçesiyle' veri tabanına erişimin askıya alındığı haberlerini yalanladı.



Interpol sözcüsü BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, 'haklarında uluslararası arama kararı bulunanlar dahil, hiçbir veri tabanında Türkiye'ye erişim yasağı getirilmediğini' söyledi.



Interpol'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Interpol, emniyet işbirliği çıkarları doğrultusunda 190 üye ülkesinin her birini desteklemektedir. Türkiye'ye, haklarında uluslararası arama kararları olan şahıslar dahil, Interpol'ün hiçbir veri tabanına erişim için engelleme getirilmemiştir."





Türk medyasında Çarşamba günü çıkan bazı haberlerde, Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle açılan soruşturmada aranan "Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ)" bağlantılı oldukları belirtilen 60 bin kişi için Interpol'e bildirim yaptığı bildirilmişti.





Söz konusu haberlerde Interpol'ün bu bildirim üzerin, Türkiye'nin, aranan şahısların bilgilerinin yer aldığı veri tabanına giriş yetkisini askıya aldığı iddia edilmişti.



Interpol ise üye ülkelerin veri tabanına girmesi için, kayıp belgeler veya isimlerle ilgili yaptığı bildirimlerin teşkilatın Ana Tüzüğü'ne, düzenlemelerine ve kurallarına uyumlu olması için kontroller yapıldığını belirtti ve uyumlu görülmeyen bildirimlerin veri tabanına alınmadığını ifade etti.





'Siyasi, askeri, dini ve ırki faaliyetlere müdahale yasak'



Interpol'ün açıklamasında teşkilatın Ana Tüzüğü'nün 2'nci ve 3'üncü maddesine atıf da yapıldı:



"Interpol'ün Ana Tüzüğünün 2'nci maddesi, teşkilatın rolünün, farklı ülkelerdeki mevcut yasalar çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığında, mümkün olan en geniş düzeyde polis işbirliğini teşvik etmek olduğunu vurgular.





"Ek olarak, Anayasa'nın 3'üncü maddesi, (Interpol'ün) 'politik, askeri, dini ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesini tamamıyla yasaklar."



Dünyanın en büyük uluslararası adli polis teşkilatı Interpol, 1923 yılında uluslararası işbirliği sağlamak amacıyla kuruldu.



Teşkilat rolünü "dünyayı daha güvenli bir yer yapmak için uluslararası işbirliğini sağlamak" olarak tanımlıyor ve dünya genelinde emniyet kuruluşlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetlere ve araçlara erişim sağlıyor.