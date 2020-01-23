INTERPOL, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyle, insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi
INTERPOL, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeyle, Balkanlarda insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi
Merkezi Lyon'da bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), aralarında Türkiye'nin bulunduğu 8 Balkan ülkesinin güvenlik güçleriyle, insan kaçakçılarına yönelik toplu operasyon gerçekleştirdi.
"Theseus" adı verilen ve 8 ülkeden 3 bine yakın güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon 9-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle