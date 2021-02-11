Interpol tarafından aranırken Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi Fransa uyruklu teröriste dava
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Interpol tarafından aranırken Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi Fransa uyruklu teröriste dava

11.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:06
Interpol tarafından aranırken Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi Fransa uyruklu teröriste dava

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalanarak tutuklanan terör örgütü El Kaide üyesi Fransız terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalanarak tutuklanan terör örgütü El Kaide üyesi Fransız terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanıp geçen yıl 14 Aralık'ta tutuklanan Clement G. (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca Clement G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin internette tanıştığı kişilerin etkisiyle 2016 yılında İspanya üzerinden Türkiye'ye, oradan da Suriye'ye gittiği belirtildi.

Clement G'nin, Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranma kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, teröristin El Kaide içerisindeki faaliyetine ilişkin bilgilere yer verildi.

İddianamede, şüphelinin Suriye'nin Harim bölgesinde Fransızların kaldığı bir grup içerisinde yaşadığı bildirilerek, "Sanığın ifadeleri doğrultusunda, içinde bulunduğu grubun El Kaide adına faaliyet yürüten Omar O. isimli bir şahsın sorumlusu olduğu, grubun 100 kişilik Fransızlardan oluştuğu, burada kaldığı süreçte eğitim aldığını, silah kullanmayı öğrendiği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Clement G'nin, bulunduğu grup içerisinde savaş bölgelerine gönderildiği ve örgüt adına bazı bölgelerde nöbet tuttuğu anlatılan iddianamede, Türkiye'ye gelmesindeki amacının ülkesi Fransa'ya dönmek olduğu kaydedildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli savunması, yakalama tutanağı, araştırma tutanağı ile tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, şüphelinin El Kaide terör örgütünün ideolojisini bilerek ve benimseyerek sözde 'cihat yapmak' amaçlı Suriye'ye gidip silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasına dahil olduğu, silahlı terör örgütü tarafından şüpheliye dini ve silahlı eğitim verildiği, şüphelinin terör örgütü faaliyeti kapsamında nöbet tuttuğu ve çatışmaya girdiği anlaşılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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