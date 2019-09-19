Interpol operasyonunda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan 12 terör şüphelisi yakalandı

19.09.2019 12:15

Interpol koordinasyonunda düzenlenen çok uluslu bir operasyonla 12'den fazla terör şüphelisi Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmek isterken yakalandı.



24 Temmuz ile 8 Eylül tarihleri arasında yürütülen ve Neptune II adı verilen operasyon yoğun yaz sezonundan faydalanarak Kuzey Afrika ile Güney Avrupa arasındaki deniz yollarını kullanan terör şüphelilerini tespit etmeye odaklandı. Euronews.com'da Görüntüle