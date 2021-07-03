İnterpol nedir? İnterpol kırmızı bülten nedir, ne anlama gelir?

Son dakika Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın için hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılmıştır. Bunun ardından İnterpol nedir? İnterpol kırmızı bülten nedir, ne anlama geliyor? gibi soruların cevapları merak edildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen kırmızı bülten ne anlama geliyor? Kırmızı bülten kimlere çıkarılır? Tüm detaylar haberimizde.

İnterpol nedir? İnterpol kırmızı bülten nedir, ne anlama gelir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Gündemde yer alan Kırmızı bülten haberlerinden sonra kırmızı bülten nedir, ne demek merak ediliyor. Peki, Kırmızı Bülten nedir, ne demek? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır? Kırmızı Bülten ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten ne demek? Kırmızı Bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır? Kısaca yazımızdan ulaşabilirsiniz...

İNTERPOL NEDİR?

Interpol, 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuş kurum. Interpol, bir zamanlar sadece teşkilatın telgraf adresi olarak bilinirken, 1956 yılında resmî olarak teşkilatın yeni ismine dahil edilmiştir. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı "Uluslararası Polis Komisyonu"'dur.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR, NE DEMEK?

"Kırmızı Bülten", bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

"Difüzyon Mesajı" ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.