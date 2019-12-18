INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi
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INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi

INTERPOL, dünyanın dört bir yanında denizleri kirletenlere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12
INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi

Uluslararası Teşkilatı (INTERPOL), dünyanın dört bir yanında denizleri kirletenlere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.


INTERPOL üyesi 61 ülkede, 1-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 binin üzerinde denetleme yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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