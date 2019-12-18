INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi
INTERPOL, dünyanın dört bir yanında denizleri kirletenlere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12
Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), dünyanın dört bir yanında denizleri kirletenlere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.
INTERPOL üyesi 61 ülkede, 1-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 binin üzerinde denetleme yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com