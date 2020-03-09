İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas'ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi.

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

SİVAS - Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas'ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi.

Sivas'ta Meraküm mevkiinde bulunan Kangal çiftliğinin misafirleri eksik olmuyor. İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezinin hafta sonu misafirleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek'te vardı. Sivaslı olan çiçek hafta sonunda Kangal köpekleri ile vakit geçirip fotoğraflar çektirdi. Çiçek, çiftçiğin İşletmecisi ve Kangal köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız'dan Kangallar hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: İHA