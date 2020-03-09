İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi - Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kangal, Sivas

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas'ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi.

09.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:56
İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

SİVAS - Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas'ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi.

Sivas'ta Meraküm mevkiinde bulunan Kangal çiftliğinin misafirleri eksik olmuyor. İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezinin hafta sonu misafirleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek'te vardı. Sivaslı olan çiçek hafta sonunda Kangal köpekleri ile vakit geçirip fotoğraflar çektirdi. Çiçek, çiftçiğin İşletmecisi ve Kangal köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız'dan Kangallar hakkında bilgiler aldı.

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Levent Can Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:33:48. #1.15#