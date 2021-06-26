İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
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İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti İstanbul'da cinayetten yağmaya kadar çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Zafer Saral'ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti

İSTANBUL - İstanbul'da cinayetten yağmaya kadar çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Zafer Saral'ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, söz konusu organize suç örgüt tarafından 19 Temmuz 2016'da Etiler'de V.H., T.G. ile Y.O. adlı kişilerin öldürüldüğü saldırının failleri arasında gösterilerek hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranan çıkar amaçlı organize suç örgütü lideri Zafer Saral'ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak gözaltına alındığı ve İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. O tarihte işlenen cinayetin şüphelileri arasında olduğu ifade edilen C.S. de bu yılın Nisan ayında aynı ülkede İnterpol tarafından yakalanarak Türk polisine teslim edilmişti.

K. Makedonya'da yakalanan suç örgütü lideri Zafer Saral, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün hemen adli makamlara sevk edildi. Suç örgütü liderinin çok sayıda suçun azmettiricisi olduğu ileri sürülüyor.

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
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