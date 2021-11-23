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Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Kim Jong Yang, "Üye ülkelerin hepsiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum, tüm zorluklara rağmen küresel polis camiasını bir araya getirmeye devam etmeli ve çözümler aramayı sürdürmeliyiz.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Kim Jong Yang, "Üye ülkelerin hepsiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum, tüm zorluklara rağmen küresel polis camiasını bir araya getirmeye devam etmeli ve çözümler aramayı sürdürmeliyiz." dedi.

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Interpol Başkanı Kim Jong Yang, koronavirüs salgını sürecinde daha güvenli bir dünya için polis iş birliğinin ve Interpol kurumunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığının belirterek, "Kuruluşumuzu, polis arkadaşlarımızı bu zorlu koşullarla mücadelede gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak her geçen gün büyüyen sorunlarla karşı karşıya kalındığını dile getiren Kim Jong Yang, "Suçlular, özellikle sanal dünyadaki boşluklardan yararlanarak fırsatlar kolluyorlar, dolayısıyla bu alanda da boşlukları kapatmak ve buradaki karışıklığı çözmemiz gerek. Polis teşkilatı olarak bu yeni sisteme ayak uydurmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kim Jong Yang, salgın şartlarında hayatlarını ortaya koyarak suç ve suçluya karşı mücadeleye devam eden polislerin asla unutulmaması gerektiğin kaydederek, "Üye ülkelerin hepsiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum, tüm zorluklara rağmen küresel polis camiasını bir araya getirmeye devam etmeli ve çözümler aramayı sürdürmeliyiz. İstanbul'daki bu toplantı bu anlamda önemli bir adımdır." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet teşkilatımız köklerinden aldığı güç, tarihinden aldığı ilham ve milletimizden aldığı destekle 176 yıldır toplumun huzurunu bozmaya yönelik tüm tehditleri bertaraf edilmesi için kararlılık ve cesaretle mücadelesini sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Aktaş, suç ve suçlularla etkin bir mücadele için eğitimli ve nitelikli personel gücünün yanı sıra teknolojinin, bilginin ve iş birliğinin de etkin ve güçlü kullanılmasını gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemiz Interpol içerisindeki etkinliğiyle, suçla mücadeledeki öncü rolü, suç işleyen şahısların yakalanarak ülkelerine iade edilmesi noktasındaki üstün gayretiyle daha güvenli ve huzurlu bir dünyayı hedeflemektedir. Çünkü ulusal güvenlik, küresel güvenlikten geçer. Bir insanın tehdit altında olması tüm insanlığa tehdittir."

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

INTERPOL'ÜN 89'UNCU GENEL KURUL TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI

INTERPOL'ÜN 89'UNCU GENEL KURUL TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI

 INTERPOL'ÜN 89'UNCU GENEL KURUL TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI

INTERPOL'ÜN 89'UNCU GENEL KURUL TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI

 INTERPOL'ÜN 89'UNCU BAŞKANI İSTANBUL'DA BELİRLENECEK

INTERPOL'ÜN 89'UNCU BAŞKANI İSTANBUL'DA BELİRLENECEK

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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