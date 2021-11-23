İnterpol 89. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol'un 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
İSTANBUL (Habermetre) - Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol'un 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 161 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıyla başladı.
Toplantıya katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ardından yaptığı değerlendirmede;
"Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol'ün İstanbul'da gerçekleşen 89'uncu Genel Kurul Toplantısındayız.
161 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun konuşmasıyla başladı. " ifadelerini kullandı.
Uluslararası Polis Teşkilatı #İnterpol'ün #İstanbul'da gerçekleşen 89'uncu Genel Kurul Toplantısındayız.
161 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın video mesajı ve İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu'nun konuşmasıyla başladı. pic. twitter. com/WUgEjqoOwM
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2021 Bizi Takip Edin
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