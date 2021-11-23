Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını, FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını, aynı zamanda bir istihbarat örgütü olduğunu burada ifade ediyoruz ve inanıyorum ki bir netice alacağız." dedi.

Interpol 89. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından kongre merkezindeki stantları ziyaret eden Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulun geçen yıl salgın nedeniyle yapılamadığını kaydetti.

161 ülke, 16 bakan ve 18 uluslararası kuruluşun katıldığı genel kurulun uluslararası anlamda en önemli toplantılardan biri olduğu, katılımcıların organizasyondan ve Türkiye'nin ev sahipliğinden memnun kaldığını belirten Soylu, "Sayın cumhurbaşkanımız da biraz önce video konferansla toplantıya katıldılar. ve sayın cumhurbaşkanımız da İnterpol ve uluslararası polis teşkilatları, dünyanın güvenliği ve karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve bu sınamalar karşısında polisin ortaya koyacağı, halka vereceği güven çerçevesinde buradaki tüm misafirlerimize, 661 katılımcıya mesaj verdi." diye konuştu.

Soylu, bir gazetecinin, suçluların iadesiyle ilgili çalışma olup olmayacağını sorması üzerine, bu konuda yapılacak birebir görüşmelere de değinerek, şunları söyledi:

"Özellikle FETÖ olayından sonra maalesef Interpol bizim kırmızı bülten taleplerimizi kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti. Bunun uluslararası bir tavır olduğunu tahmin etmek tabii ki güç değil. Bu toplantıyı da fırsat bilerek birçok ikili görüşmemiz var, hem sayın başkan hem genel sekreter hem de diğer delegeler ve diğer ülkelerin bakanları nezdinde. Bu girişimlerimizi burada tekrar hatırlatıyor ve nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını, FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını, aynı zamanda bir istihbarat örgütü olduğunu burada ifade ediyoruz ve inanıyorum ki bir netice alacağız."