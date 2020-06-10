Interop Tokyo 2020 Fuarı'nda Huawei'ye 8 ödül Huawei, ürün ve çözümleri ile Japonya'nın en büyük bilgi teknolojileri fuarlarından biri olan Interop Tokyo 2020'de 8 ödül kazandı.

Huawei, ürün ve çözümleri ile Japonya'nın en büyük bilgi teknolojileri fuarlarından biri olan Interop Tokyo 2020'de 8 ödül kazandı.

Huawei açıklamasına göre, Kovid-19 salgını, farklı sektörlerde önemli değişimlere yol açsa da bilgi teknolojileri ve iletişim endüstrisi hızla gelişmeyi sürdürüyor.

Japonya'nın en büyük bilgi teknolojileri fuarlarından biri olan Interop Tokyo 2020'de bu gelişmelerin sahne aldığı global etkinlikler arasında yer alıyor.

Huawei, Interop Tokyo 2020 kapsamında, gelişmiş teknolojik yenilikleri ve uygulamaları sergilerken; yapay zeka, nesnelerin interneti, uç bilişim ve endüstriyel internet gibi birçok alanda sunduğu 14 önemli çözümü ekosistemle paylaştı.

13 Nisan'da kapılarını açan fuar, online etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Huawei, Interop Tokyo 2020 teknoloji fuarı "Best of Show Awards" değerlendirmesinde 8 ayrı ürün ve çözümüyle ödüller kazandı.

Huawei'nin ödül aldığı ürün, çözüm ve kategoriler arasında şunlar yer alıyor:

"Ağ Altyapısı Büyük Ödülü: Endüstrinin ilk süper C-bant iletim cihazı, OptiXtrans OSN 9800 M12. Bulut Altyapısı Büyük Ödülü: AI döneminde veri merkezleri için endüstrinin en yüksek yoğunluklu 400 GE hat kartı olan CloudEngine 16800 veri merkezi anahtarı. Sunucu ve Depolama Büyük Ödülü: Huawei'nin çekirdek üretim ve işlem senaryolarına yönelik yeni nesil flash depolama ürünü OceanStor Dorado 8000/18000 V6.

IoT Büyük Ödülü: Huawei Edge Computing Gateway AR502H. Tesis Kategorisi Büyük Ödülü: Huawei eMIMO uç bilgi işlem tesisi çözümü. AI Kategorisi: Atlas 900 AI. Kurumsal BT Özel Ödülü: Huawei 5G AR NetEngine AR6000. Ağ Altyapısı Özel Ödülü: AI destekli veri merkezi bağlantısı çözümü, Huawei OptiXtrans DC908."

Huawei tarafından ödüllerle ilgili yapılan açıklamada, tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik daha rekabetçi ve yenilikçi bilişim ürün ve çözümleri sunmak üzere, uzun vadeli Ar-Ge yatırımlarına devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA