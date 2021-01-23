İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı
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İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı

23.01.2021 13:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:22
İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı

OSMANİYE'de sosyal medya üzerinden sipariş ettikleri zeytinyağı, bal, pekmez ve salça gibi ürünleri verdikleri adrese bıraktırdıktan sonra üreticileri ödeme yapma bahanesiyle başka bir adrese yönlendiren, ardından da ürünleri kamyonete yükleyip kaçan 4 şüpheli yakalandı.

OSMANİYE'de sosyal medya üzerinden sipariş ettikleri zeytinyağı, bal, pekmez ve salça gibi ürünleri verdikleri adrese bıraktırdıktan sonra üreticileri ödeme yapma bahanesiyle başka bir adrese yönlendiren, ardından da ürünleri kamyonete yükleyip kaçan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri üreticileri dolandırdıkları tespit edilen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 100'ün üzerinde mobeseden görüntü kaydı izleyen ekipler, şüphelilerin Cuma S.,Ümit S., Mehmet S. ve Suriye uyruklu Mustafa K. olduğunu tespit etti.

Osmaniye merkez ve Kadirli'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 417 kilo salça, 157 zeytinyağı ve 63 kilo bal ile Osmanlı dönemine ait 250 sikke, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ürünlerini satan üreticilere kayıt dışı numaralarla ulaştıkları, Osmaniye'de bir adres tarif ettikleri ve sipariş ettikleri ürünleri belirtilen adrese bırakmalarını istedikleri belirlendi. Şüphelilerin, siparişleri bu adrese bırakan üreticileri daha sonra ödeme yapmak için farklı bir adrese çağırdıkları saptandı. Ürün sahipleri bu adrese gidince, şüphelilerin bırakılan ürünleri kamyonete yükleyip bölgeden ayrıldıkları saptandı. Şüphelilerin, bu yöntemle Hatay, Kahramanmaraş ve Adana olmak üzere toplam 6 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı
İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı
İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı
İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı
İnternetten zeytinyağı, bal, pekmez gibi ürünleri sipariş edip dolandıran şebeke yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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