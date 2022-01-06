İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2) - Haberler
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İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)

İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisi Mehmet A.'nın (41) otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştiren Hasan Demir (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisi Mehmet A.'nın (41) otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştiren Hasan Demir (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -


Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

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