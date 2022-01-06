İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisi Mehmet A.'nın (41) otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştiren Hasan Demir (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisi Mehmet A.'nın (41) otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştiren Hasan Demir (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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