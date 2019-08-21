İnternetten yapılan okul alışverişlerinin %70'i Anadolu'dan geliyor

21.08.2019 10:16

Yaz tatili yorgunluğu ve harcamalarının ardından, öğrencilere ve ailelerine okul ihtiyaçlarını ekonomik, yorulmadan ve pratik bir alışveriş deneyimiyle karşılamanın anahtarını sunan Hepsiburada, açıkladığı "okul alışveriş trendleri" ile de akıllı alışverişin ipuçlarını veriyor. Ev konforunda okul alışverişi dönemi başladı!

TÜRKİYE'DE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ ARTIK ONLİNE SATIN ALINIYOR

Bu oranın artışında uygun fiyat, ürün çeşit bolluğu ve alışverişin kolaylığıyla birlikte taşıma zahmetinin yaşanmaması önemli rol oynuyor. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

ONLİNE OKUL ALIŞVERİŞİNDE ANADOLU İLLERİ BAŞI ÇEKİYOR

Verilere göre en çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. İletilen verilere göre, okul alışverişlerinin %70'inin Anadolu'daki illerden yapılması dikkat çekti. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44.

GEÇEN YILIN OKUL ALIŞVERİŞİ ŞAMPİYONLARI AÇIKLANDI

Geçen yılın gözdelerini; okul sırt çantası, pastel boya ile silgi, uç ve kalemden oluşan okul seti olarak açıkladı. Geçen sene en çok talep gören diğer ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, defter, bloknot ve ajandalar ile okul çantaları olarak sıralandı.

AİLELER SAĞLIĞA UYGUN MALZEME KULLANIMINI, ÖĞRENCİLER GÖRSELLİĞİ ÖNEMSİYOR

Ailelerin okul alışverişlerinde ürünlerin uygun fiyatlı, sağlam ve kullanışlı olması kadar sağlığa uygun malzeme kullanılmış olmasına da dikkat ettiklerini; özellikle matara ve suluklarda ürünün BPA'sız olmasını tercih ettiklerini belirtiyor. Ergonomi ve uygun malzeme kullanımı özellikleriyle öne çıkan kırtasiye ürünleri ve çantalar ailelerin en çok ilgi gösterdiği ürünler olarak öne çıkıyor.

Aileler sağlık ve ergonomi derken, öğrenciler satın aldıkları ürünün sevdikleri karakteri barındırmasını istiyor. Bu sebeple çocukların sevdiği çizgi film ve roman karakterlerinin lisanslı ürünleri ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri ve çantaları okul dönemi alışverişlerinde yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Bültenler