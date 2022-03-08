İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis - Haberler

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İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da internetten traktör lastiği satışı ilanı verip parayı almasına rağmen lastiği göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da internetten traktör lastiği satışı ilanı verip parayı almasına rağmen lastiği göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden İbrahim Ç. internet ortamındaki sosyal medya hesabı Facebook'ta verilen traktör lastiği ilanı üzerine lastiği satışa sunan Ahmet S. ile bağlantı kurdu. Verilen hesap numarasına lastiğin ücreti olan bin 950 lira parayı yatıran İbrahim Ç., satışa sunulan traktör lastiği kendisine gönderilmeyince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili Ahmet S. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında Ahmet S. mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Facebook, Traktör, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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