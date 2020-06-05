İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?
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İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?

İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli? Alışverişi daha güvenli hale getirmek artık zor değil. Dikkat etmeniz gereken noktalar burada.

İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?
05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:52

İnternet alışverişlerine mesafeli misiniz? Hayat koşuşturmasında size kolaylık sağlayacak bu alışveriş türü, yoğun tempoda sizin yardımcınızdır. Birçok seçeneği ve kolay ulaşım ile tercih edilmelidir.

İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?

İnternetten tesettür giyim alınır mı?

-İnternet alışverişi sayesinde yoğun tempoda çalışan kişilerin yaşamına olumlu katkısı vardır. Kalan günlerinizi sosyal aktiviteler için harcamak varken alışveriş yapmayın. Kolay ve hızlı şekilde sipariş verebilirsiniz.

- İnternet tesettür giyim alışverişinde, görebileceğiniz birçok model ve desene kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Avm oldukça yoğun ve karmaşıktır. Beden ararken veya rengi beğenmediğinizde , yenisini bulmak sizin bir hayli zor olabilir. Tek tuşla bu sorunu çözebilir, kargaşadan kurtulursunuz. qras.com sitesi bu konuda güvenebileceğiniz sitedir. İncelendiğinde ne kadar güvenli ve kaliteli olduğunu anlayacaksınız.

İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?

İnternetten alışverişlerinde nelere dikkat edilmeli?

Şikayetlere bakılmalı

Siteyi alışveriş yapmadan önce araştırmalısınız. Vaktinizi almayan bu işlem, sizlere gerekli bilgiyi verecektir.

Adres ve telefonuna bakın

Alışveriş yapacağınız adres ve telefon numaralarını kontrol edin. Alışveriş yapmadan önce arayabilir, numaranın doğruluğunu sorgulayabilirsiniz. İade ve bazı sorunlarda ulaşabileceğiniz bir numara olmalı. qras.com sitesi sizlere bu güveni vermektedir. Güvenerek alışveriş yapabilir, iletişim hakkında rahat olabilirsiniz.

İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?

Sosyal medyadan araştırın

İnternet alışverişleri için en iyi bilgiyi belkide sosyal medyadan alabilirsiniz. Yapılan yorumlar site hakkında size bilgi verecektir.Sosyal medyada yorum yapan kişiler ile iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

Kendi bilgisayarınızdan yapın

İnternet alışverişlerini kendi bilgisayarınızdan yapmalısınız. Başka bilgisayarda yaptığınızda otomatik kaydetme özelliği size problem olabilir. Güvenilir alışveriş için kendi bilgisayarınız en iyisi.

İnternetten tesettür giyim alınır mı, nelere dikkat edilmeli?

Kapıda ödeme riskli

İnternet siteleri ödeme kategorisine eklenen kapıda ödeme seçeneği, riskli konumdadır. Bankalar çalışmayan ve POS alamayan şirketler, sahte veya yanlış ürün gönderimi riski bulunuyor.

Son dönemde TV veya internetten satılan ürünlerde kapıda ödeme seçeneği de kullanılıyor. Bankalarla çalışamayan ve POS alamayan şirketler kapıda ödemeyle satış yapıyor. Ancak burada da sahte veya yanlış ürün gönderimi riski bulunuyor.

URL'yi her zaman kontrol edin

Alışveriş sitesi tanınmış dahi olsa, güvenliği elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. URL adresini sürekli kontrol etmelisiniz. Sahte siteler , takip ettiği siteden farklı adres kullanır. Bu durumu tespit ettiğinizde oradan alışverişi kesmelisiniz.

Güvenlik yazılımınız güncel olsun

İnternet üzerinden yaptığınız alışveriş öncesinde güvenlik yazılımınız güncel olmalı. Virüs bulabilir kişisel bilgilere erişilebilir.

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