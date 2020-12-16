İnternetten tanıştığı kişiden sahte parayla cep telefonu alan zanlı yakalandı
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İnternetten tanıştığı kişiden sahte parayla cep telefonu alan zanlı yakalandı

16.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:14
İnternetten tanıştığı kişiden sahte parayla cep telefonu alan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da internetten tanıştığı kişinin cep telefonunu sahte parayla alan şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da internetten tanıştığı kişinin cep telefonunu sahte parayla alan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, internet üzerinden tanıştığı kişi tarafından sahte paralarla dolandırıldığını beyan eden İ.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İ.K, elindeki 1900 lira sahte parayı da polis ekiplerine teslim etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.A'nın adresine operasyon düzenlendi.

Evde yaptığı aramada suç unsuruna rastlamayan ekipler, "parada sahtecilik" suçundan zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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