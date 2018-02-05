İnternetten Tanıştığı Kadınların Evlerinde Kalarak Avrupa'yı Bedavaya Gezdi

Avrupa seyahatine çıkan 25 yaşındaki Anthony Botta, tek kuruş harcamadan yolculuk ediyor. Tinder'den tanıştığı kadınların evinde konaklayan Botta, bu sayede dünya sehayatini bedavaya getiriyor.

21 KADIN, 20 ŞEHİR

Brüksel'de yaşayan adam, 20 farklı şehir gezdi. Tanıştığı 21 kadının evlerinde konaklayan Botta, bu yolculuk icadına Tinder-surfing adını vermiş. Motta Avrupa'yı hiç para harcamadan gezen ilk kişi olduğunu iddia ediyor.

"BAZEN EV SAHİBİ İLE BAZEN KANEPEDE UYUYOR"

Instagram ve Youtube'dan yolculuğu ile ilgili şeyler paylaşan İtalyan, Tinder'ın kullanıcıların insanlarla eşleştirmek istedikleri şehri seçmelerine izin veren ücretli verisyonunu kullanıyor. Anthony, iki aylık yol gezisi boyunca Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gitti. Anthony bazen evsahibiyle yattığını bazen ise kanepede uyuduğunu söylüyor.

"SEÇİCİ DEĞİLİM"

"Gerçekten seçici değilim çünkü sonunda tek istediğim yer kalacak bir yer" diyen Botta, Viyana dışında istediği her şehirde kalacak bir ev bulmayı başarmış, Viyana'ya ise Bratislava'da kalarak gidip gelmiş.