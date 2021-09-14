İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi - Haberler
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İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi

Esenyurt'ta, bir kişinin internette tanıştığı kadının çantasından bir miktar para çalıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta, bir kişinin internette tanıştığı kadının çantasından bir miktar para çalıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 8 Eylül'de internet üzerinden tanıştığı bir kadınla Esenyurt'ta bir kafede buluşan şüpheli, burada bir süre sohbet etti. Şüpheli, lavaboya gitmesini fırsat bilerek kadının çantasındaki bir miktar parayı alıp, hesabı ödedikten sonra kaçtı.

Masaya geldiğinde şüphelinin gittiğini öğrenen kadın, çantasını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti. Kafe çalışanlarıyla beraber güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kadın, polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, kadının lavaboya gitmesi ve şüphelinin çantadan parayı alması yer alıyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: İnternetten tanıştığı kadının çantasındaki parayı alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi - Haberler
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