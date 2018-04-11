İnternetten Tanıştığı 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Yatakta Basıldı
Florida'da 14 yaşındaki çocukla para karşılığı ilişkiye giren 28 yaşındaki kadın otel odasına yapılan baskında başka bir adamla yakalandı.
Florida'da 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi. Polis, olay ortaya çıktıktan sonra çocukla birlikte olduğu otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı.
PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN İNTERNETTE TANIŞTILAR
Florida'da meydana gelen olayda hidroterapist olan Sarah Lousie McGill, internet üzerinden para karşılığı ilişkiye girmek için hayat kadını arayan çocukla mesajlaşmaya başladı.
KADIN, İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN OTELDE ODA TUTTU
Çocuk, Sarah ile mesajlaştıktan sonra kadının ilişkiye girmek için ayarladığı otele gittiğinde kadın kendisini otel kapısında karşılayıp odasına çıkardı.
İHBARI ALAN POLİS, KADINI ODADA BAŞKA BİR ADAMLA BASTI
Çocuk ilişkiden sonra Sarah'a 480 dolar ödedi. Olayın ortaya çıkmasından sonra polis Sarah'ın kaldığı odaya baskın yaptı ve Sarah'ı başka bir adamla yakaladı.
Odada kullanılmış ve kullanılmamış kondom bulundu. İskoçya vatandaşı olan Sarah'ın pasaportuna da el konuldu.
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fiyatı gayet uygunmuş yani anlayacağınız bizim burada olsa 480 tl olacak, kadında hakediyor yani gelsin türkiyeye aynı paraya :) :) :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuk o kadar parayı nerden bulmuş. O parayla kendine kıyafet alaydı pek çok bedava kız arkadaşı olurdu. :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Atatürkün hayatı Çinde zorunlu ders iken kendi ülkemizde resmi sökülmeye, ismi bir yerlerden çıkarılmaya, kendisine düşmanlık beslenmesi hedefleniyor. 30 yaşındayım. Biz böyle büyümedik. Cumhuriyet rejiminin kutsallığını öğrene öğrene, tarihimizle övünerek yetiştik. Son 15 yılda ne hale geldik. Ben inanamıyorum ve çok üzülüyorum. Ne olur milli değerlerinize atanıza sahip çıkın, birilerine alet olmayın. Birgün geç kalmış olacağızCevap Yaz 10 13 Yayından KaldırÖZGÜR DÜŞÜNCE : Atatürk e ve milliyetçiliğe sözüm yok ammaa son 15 diyosun ya bu 15 yıldan önce süper güçtük te bizim mi haberimiz yoktu çok şey yazarım fakat vakit yok bi kaç film örneği 80 lerden çıplak vatandaş,ağalık düzeni filmleri kemal sunal ın),türk erotik film furyası çarpık yerleşimler bankerler kara borsacılar stokçular derin devlet uzayıp gider bunların hepsi hani bu senin son 15 yılının öncesinde olan şeylerin bir kaçı yani daha önce florida sahilleriydik te şimdi böyleyiz sanma.yaşın küçük bilmezsin millet ekmeği fırından karneyle alırdı hey gidim heeyy.1 Yayından Kaldır
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Bugün de motorine 17 kuruş zam geldi. Oy vermeye devam edin koyunlarCevap Yaz 18 20 Yayından Kaldır