İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis - Haberler

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İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis

Samsun'da internet üzerinden sattığı aksiyon kamerasının parasını almasına rağmen göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da internet üzerinden sattığı aksiyon kamerasının parasını almasına rağmen göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden D.Z., internet üzerinden satışa sunulan aksiyon kamerasını sipariş verdi ve kamerayı satışa sunan Ö.B.'ye de parayı havale ederek ödedi. Ancak, Ö.B. parayı almasına rağmen aksiyon kamerasını alıcıya göndermedi ve verdiği ilanı da kaldırdı. Dolandırılan D.Z. polise şikayette bulundu. Ö.B.. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan Ö.B.., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve ayrıca 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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