İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular

07.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:53

Muğla'nın Bodrum ilçesinde internette "satılık eşek" ilanı dikkatlerini çeken iki kadın girişimci, satın aldıkları biri yaralı 8 eşekle çiftlik kurdu.

Uzun zamandır farklı doğal sabunlar üreterek geçimlerini sağlayan 58 yaşındaki Cemile Uygur ile 53 yaşındaki Aysun Gözar'ın, bir yıl önce internette gördükleri "satılık eşek" ilanı dikkatlerini çekti.

Çanakkale'deki biri yaralı 3'ü erkek 8 eşeği satın alarak tedavi ve kontrollerini yaptıran iki arkadaş, Dereköy Mahallesi'nde kiraladıkları alanda çiftlik kurdu.

Zamanla elde ettikleri yavrularla sayıları 11'e yükselen hayvanlarla yakından ilgilenen Uygur ile Gözar, eşek sütünden ürettikleri doğal sabunları açtıkları işletmede ve internet üzerinden satışa sunuyor.

"Onları yeri geldiğinde biberonla besliyoruz"

Girişimci Cemile Uygur, eşeklerle ilgilenmenin kendilerine çok keyif ve huzur verdiğini söyledi.

Yaralı eşeğin bakımını özenle yaparak sağlığına kavuşturduklarını ifade eden Uygur, sütü yükselen bir değer olduğu için aldıkları eşeklerle çiftlik kurduklarını dile getirdi.

Toprakla çalışmayı, doğayla, hayvanlarla iç içe olmayı çok sevdiğini vurgulayan Uygur, şöyle konuştu:

"Hasta olanlara ayrı bir önem veriyoruz. Birinin Aydın'da ameliyatını yaptırdık. Şu anda hepsi çok iyi durumda. Onları yeri geldiğinde biberonla besliyoruz. Eşeklerle çok güzel vakit geçiriyoruz. Hepsiyle birebir yakından ilgileniyoruz. Onları tanıdıkça ve baktıkça, hayranlık duyuyoruz. İnanılmaz hayvanlar. Bu hayvanlara şiddet göstermezseniz, bağırmazsanız hiçbir sorun olmuyor. Biz sadece seviyoruz. Hiçbiri burada eşek muamelesi görmüyor. Hepsine verdiğimiz isimlerle hitap ediyoruz."

"Artık onların da rahat etme zamanı"

Daha önce restoran işletmeciliği yapan Aysun Gözar da eşeklerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.

Eşeklerin hep "çilekeş" hayvanlar olarak bilindiğini belirten Gözar, "Şimdiye kadar yük taşıdılar, çile çektiler. Artık onların da rahat etme zamanı. Burada olmaları onlara ödül gibi diyebiliriz. Besledikçe adeta kedi gibi oluyorlar. Eşekleri çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA