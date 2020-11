İnternetten para kazanma yolları 2020: internetten para kazanma nasıl yapılır? İnternet üzerinden para kazanma yöntemleri nelerdir?

Günümüzde internet üzerinden para kazanmak mümkündür. Özellikle öğrenciler ve ek gelir sağlamak isteyenler internet üzerinden para kazanmanın yollarını araştırıyor. Peki 2020 yılı için internetten para kazanma nasıl yapılır? İnternetten para kazanma siteleri nelerdir? İnternetten para kazanma hakkında bilgiler sizlerle.

Günümüzde hemen hemen birçok iş internet üzerinden yapılmaktadır. Haliyle internet kullanımı oldukça yaygındır. Bu da internet üzerinden iş fırsatlarının çoğalmasına yol açmıştır. Haliyle internetten para kazanmak eskisi kadar zor olmamaktadır. Peki internetten para kazanma siteleri nedir? İnternetten nasıl para kazanılır? Yeni yıl internetten para kazanma nasıl yapılacak?

İNTERNETTEN PARA KAZANMA NASIL YAPILIR?

İnternetten birçok yöntemle para kazanabilir ve ek gelir sağlayabilirsiniz. Özellikle öğrenciler için birçok kolay ve pratik yöntem mevcuttur. İnternetten para kazanmak için birçok yöntem mevcuttur. Para kazanma işlemi genellikle web sitelerden yapılmaktadır. Mesela makale yazarlığı ile para kazanmak için makalenizi satabileceğiniz bir web sitesine üye olmanız gerekmektedir. Örneğin r10, wmaraci gibi forum sitelerine üye olarak makale satışı yapabilirsiniz. Bunun gibi birçok yöntem mevcuttur. Şimdi lafı uzatmadan güncel olarak internetten para kazanma yöntemlerini sizlere aktaralım.

İNTERNETTEN PARA KAZANMA YOLLARI VE YÖNTEMLERİ NELERDİR?

İnternetten birçok sektör üzerinden para kazanabilirsiniz. Bunlardan en popülerlerini sizler için derledik.

- Makale yazarlığı yaparak internetten para kazanma

- Alan adı, domain ticareti ile para kazanmak

- Çeviri hizmeti yaparak para kazanmak

- Web site açarak reklamlardan para kazanmak

- Google Adsense ile para kazanmak

- Video çekerek Youtube üzerinden para kazanmak

- Oyun oynayarak, yayıncılık yaparak para kazanmak

- Anket doldurarak para kazanma

- Web site satışı yaparak para kazanmak

- Facebook, İnstagram, Twitter vb. sosyal medya siteleri üzerinden para kazanmak

- E-Ticaret ile para kazanmak

- Stok fotoğraf çekimi yaparak para kazanmak

- Online oyun oynayarak para kazanmak

Şimdilik en popüler internetten para kazanma yolları bu şekildedir. Şimdi maddeler halinde hepsini inceleyelim.

İNTERNETTEN PARA KAZANMA (GÜNCEL LİSTE)

1-) MAKALE YAZARLIĞI YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

İlk para kazanma yöntemimiz makale yazarlığı yaparak internetten para kazanmaktır. Eğer belli bir alanda bilginiz varsa o alanda makaleler yazıp satışını yapabilirsiniz. Mesela futbol alanında bilginiz var diyelim. Bu alanda 500 kelimelik bir makale yazıp ilgili alıcılara makalenizi internet üzerinden satabilirsiniz. Ortalama 100 kelime makale ücreti minimum 2-5 tl arasında değişkenlik göstermektedir. Tabii bu normal makaleler için geçerli. Eğer siz akademik bir makale yazacaksanız yani detaylı araştırma üzerine bir makale yazacaksanız o zaman fiyat da ayrı oranda artış gösterecektir. Dediğimiz gibi ortalama 400-500 kelimelik özgün bir makale fiyatı minimum 10 tl dir. Siz günde 10 adet makale yazarsanız günlük 10*10=100 tl kazanmış olursunuz. Böylelikle makale yazarlığı ile internetten ek gelir sağlayabilirsiniz.

Elbette makalelerin yani yazdığınız yazıların %100 özgün olması gerekmektedir. Çünkü makale alımı yapan kişiler özgün olmayan yazıları almak istemezler. Ayrıca makalelerinizi satmak için güzel bir platforma üye olmanız gerekiyor. Örneğin r10, wmaraci, makale gibi platformlara üye olabilir ve buradan makale satışı yapabilirsiniz. Ayrıca bu sitelerden makale alımları da yapılabiliyor.

2-) ALAN ADI (DOMAİN) TİCARETİ YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Listemizin 2. sırasında alan adı-domain ticareti yaparak para kazanma var. Öncelikle domain ne demek onu anlatalım. Alan adı yani domain kısaca sitenin ismidir. Örneğin "www.haberler.com" bir alan adıdır. Aynı şekilde facebook . com, google . com bunların hepsi birer alan adı olarak geçmektedir. Alan adı kaydedebileceğiniz bazı web siteler vardır. Bu sitelere üye olarak 1 yıllık .com, .net, .org vb. uzantılarda alan adı satın alabilir ve ilgili kişilere satabilirsiniz. Alan adlarını yine webmaster forum sitelerinde konu açarak satış yapabilirsiniz.

Fakat dikkat etmek gereken bir nokta mevcut. O da alan adının uzantısının değerli olmasıdır. Domainlerde en değerli uzantı .com olarak geçmektedir. Sonrasında .net ve .org olarak devam eder. Bu bakımdan domain alacağınız zaman ilk olarak .com domainin boşta olmasını kontrol edin. Ardından para eder dediğiniz domaini kayıt edebilir ve domain satışı yapılan platformlarda satabilirsiniz.

3-) ÇEVİRİ HİZMETİ YAPARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMA

İnternetten para kazanmanın bir diğer versiyonu ise çeviri hizmeti (tercümanlık) yaparak para kazanmaktır. Çeviri hizmeti normal makale yazarlığından daha çok kazandırabiliyor. Eğer yabancı diliniz varsa sizler de yabancı bir metni belli bir ücret karşılığında Türkçe'ye çevirebilirsiniz. En çok çevirmenlik hizmetleri İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca gibi popüler diller için istenmektedir. Sizler de bu yabancı dilleri biliyorsanız tercümanlık hizmeti yapabilir ve güzel paralar kazanabilirsiniz.

4-) WEB SİTE AÇARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

İnternetten para kazanmanın bir diğer yolu ise web sitesi açarak para kazanmaktır. Aslında web sitesi üzerinden birçok farklı para kazanma yöntemi bulunmaktadır. Buradaki web sitesinden kastımız blog ve legal olan bir sitedir. Yoksa illegal siteleri tavsiye etmiyoruz.

İlk olarak sitenizi geliştirerek reklamlardan, tanıtım yazılarından güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Yani webmaster forum sitelerine ilan vererek kendi siteniz üzerinden reklam satışı yapabilir ve bu yöntemle az da olsa ek gelir sağlayabilirsiniz. Web sitenizden reklam satabileceğiniz 3 farklı yöntem mevcuttur. Bunlar banner reklam, tanıtım yazısı ve footer link reklamıdır.

Bunun dışında blog veya internet sitenizi geliştirip sitenizi komple satabilirsiniz. Güzel ziyaretçisi olan sitenizi iyi fiyatlardan satabilir ve ek gelir sağlayabilirsiniz. Genellikle aylık gelirinin 10 - 15 katına web siteleri satılmaktadır. Sizler de gelirinizin bu katlarına sitenizi satabilirsiniz.

5-) GOOGLE ADSENSE İLE İNTERNETTEN PARA KAZANMA

İnternetten para kazanma yöntemlerinden bir diğeri ise Google Adsense ile kazanmaktır. Adsense isminden de anlaşılacağı üzere Google'ın bir servisidir. Eğer bir web siteniz, blog siteniz varsa Adsense'e başvurabilirsiniz. Eğer başvurunuz kabul edilirse adsense reklamlarını sitenizde yayınlayabilirsiniz. Ardından sitenizin performansına göre güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Adsense aylık çekme limiti 200 TL'dir. Yani hesabınızda 200 tl ve üzeri olursa paranızı çekebilirsiniz. Eğer limiti geçmezse paranız bir sonraki aya aktarılır.

Adsense ile iyi paralar kazanmak istiyorsanız yabancı web sitelerine odaklanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü yabancı sitelerin tık başına kazancı daha yüksek olmaktadır. Örneğin Türkçe bir sitenin tık başına maliyeti 0.20 tl olabilirken bu fiyat yabancı sitelerde 0.80-1.00 tl bandına çıkabiliyor.

6-) YOUTUBE İLE İNTERNETTEN PARA KAZANMA

Gelelim bir diğer internetten para kazanma yöntemine. Dünyanın en iyi video izleme sitelerinden birisi olan Youtube ile güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Youtube'da kendinize ait bir kanal açabilir ve güzel videolar çekerek, kanalınıza yükleyerek iyi paralar kazanabilirsiniz. İllaki denk gelmiştirsiniz, milyonlarca abonesi bulunan Youtuber'lara. Bu Youtuber'lar gerçekten güzel kazançlar elde edebiliyorlar. Fakat burada en önemli nokta sabırdır. Kanal açtıktan sonra hemen para kazanmaya başlamazsınız. Zamanla abonenizin yükselmesi ve izlenmelerin artması gerekecektir. Mesela kanal açtınız diyelim videolarınız izlenmiyor. Hiç merak etmeyin, eğer yaptığınız iş tamamen özgün ve ilgi çekiciyse 3 ay olmadı 6 ay içerisinde aboneniz ve izlenmeleriniz otomatikman artar. Dediğimiz gibi Youtube tamamen sabır ve emek işidir. Emek verirseniz ve sabır gösterirseniz gerçekten iyi kazançlar elde edersiniz.

7-) OYUN OYNAYARAK, YAYINCILIK YAPARAK PARA KAZANMAK

Bir diğer internetten para kazanma yöntemimiz ise canlı yayında oyun yayınları yaparak para kazanmaktır. Diyelim ki Counter Strike oyununda çok iyisiniz ve gerekli ekipmanlarınız da var. O halde oyun oynayarak canlı yayın yapabileceğiniz twitch gibi platformlara üye olup canlı yayın açabilirsiniz. Burada oyunlar oynarak para kazanabilirsiniz. Tabii ki iyi bir kitleniz ve izleyiciniz olması gerekiyor. İlk başlarda olmasa da zamanla tanınırsanız ciddi bir kitleniz olur. Böylelikle zamanla elde ettiğiniz bağışlar, abonelikler vs. ile güzel paralar kazanabilirsiniz.

8-) ANKET DOLDURARAK İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

İnternetten en kolay şekilde para kazanma yöntemlerinden birisi de anket doldurarak para kazanmaktır. Çünkü yapmanız gereken tek şey anket sitesine üye olmak ve size sunulan anketleri doğru şekilde doldurmaktır. Anketin uzunluğuna göre alacağınız para da o oranda artmaktadır. İnternetten araştırma yaparak en güvenilir anket doldurma sitelerine ulaşabilirsiniz. Burada anketleri doldurarak az da olsa günlük güzel kazançlar sağlayabilirsiniz.

9-) SOSYAL MEDYA SİTELERİ İLE İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Listemizdeki bir diğer internetten para kazanma yöntemi ise facebook, instagram, twitter vb. gibi sosyal medya sitelerinden para kazanmaktır. Özellikle instagramdan sayfa kurup güzel takipçiler kasan sayfalar reklam gelirlerinden iyi paralar kazanıyor. Mesela sizler de kendi alanınızla alakalı (yemek tarifi, oyun, sözler vb.) instagramdan bir sayfa kurabilirsiniz. İlk başlarda takipçi kasmaya odaklanmanız gerekiyor. Zamanla 20 bin, 30 bin takipçi kastıktan sonra artık reklam almaya başlayabilirsiniz. Ama size tavsiyemiz, sayfanız en az 50 bin takipçi olana kadar reklam almayın. Çünkü reklam alınca takipçi azalabilir. Bu bakımdan sayfanız büyüyünce reklam almaya başlayın ve güzel kazançlar elde edin. Aynı şekilde facebook'da sayfalardan da iyi paralar kazanabilirsiniz. Bu arada Facebook'a video yükleyerek de para kazanmak mümkündür.

10-) E-TİCARET İLE İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Günümüzde artık ticaret internete taşındı diyebiliriz. Artık online sitelerden ürün satın almak çok yaygınlaştı. Haliyle sizler de bir e-ticaret sitesi kurabilir ve buradan ürün satarak para kazanabilirsiniz. Örneğin takı işiyle uğraşıyorsunu diyelim veya evde hobi olarak takılar yapıyorsunuz. Bunları bir e-ticaret sitesi kuraran satabilirsiniz. Tabii ki e-ticaret sitesinin tamamen resmi olması gerekmektedir. Yani vergi ile alakalı durumlar yapılmalı. Eğer vergi levhası gerekiyorsa alınmalı, vergi numarası vb. şeyler yapılmalıdır. Çünkü müşteriler site üzerinden alışveriş yapacağı için kesinlikle ürünün resmi şekilde satışı yapılması gerekiyor.

11-) STOK FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE İNTERNETTEN PARA KAZANMAK

Eğer fotoğraf alanına ilgiliyseniz kendi özel fotoğraf makineniz ile güzel fotoğraflar çekebilir ve stok sitelere yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz fotoğrafları müşteriler görüp beğenirse güzel fiyatlara satın alabilirler. Ardından site belli bir komisyon keser ve geriye kalan kazanç size gelmiş olur. Kısacası bazı fotoğraf sitelerine stok fotoğraf yükleyebilirsiniz ve buradan kazançlar sağlayabilirsiniz.

Günümüzce internetten para kazanmanın en etkili yöntemleri bu şekildedir. Sizlerin de bildiği farklı yollar varsa yorum olarak bizlere yazabilirsiniz.