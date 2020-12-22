İnternetten Para Kazanma Yolları

Küçük yatırımcılar ve gelir kaynağı edinmek isteyenler için Anıl Uzun, Getty images ve Feverr gibi platformlarda çalışma disiplinine önem vererek başarılı olunabileceğini belirtiyor. Küçük bir yatırımcı olarak çıktığı yolda büyük yerlere gelen Uzun, özellikle Bionluk ve Shutterstorck uygulamalarının iyi kullanılırsa güzel kazançlar sağlayacağını vurguluyor.

İnternetten Para Kazanmak İçin En Kolay Yollar

"Feverr girişimciler için idealken, kendi mesleğini özellikle pandemi sürecinde güçlendirmek isteyenlere özel Bionluk sitesi de iyi bir seçenek olabilir." diyor. Anıl Uzun Bionluk'ta yapılan çalışmaların dikkat çekici olabileceğini söylerken bu platformun özellikle alanında gelişmek isteyen yazarlar, fotoğrafçılar, grafikerler ve çevirmenler için ideal olduğunu düşünüyor.

"İnternetteki platformları araştırın, Getty images gibi özel platformların aslında günlük olarak güzel paralar kazandıracağından emin olabilirsiniz." diyor. "Hem ek iş olarak hem de kendinizi geliştirmek için bir alan olarak görebilirsiniz. Girişimciler için özel seçeneklerden biri olan Feverr ise 5 dolar karşılığında iş yapmanızı sağlayacaktır." diye ekliyor.

Kimler Hangi Sitelerden Para Kazanabilir?

Uzun'a göre online alan oldukça kazanç getirebilecek bir kapsama sahip. Özellikle Feverr gibi platformlar küçük girişimciler için ideal olurken, fotoğraf ajansı olan Getty Images de yeteneğinizi göstermek için faydalı olabilir. Anıl Uzun "Günlük kazancınızı üst sıralara taşıyabileceğiniz siteler size ödemelerinizi güvenli bir şekilde yapacak platformalardır."

Bionluk sitesine giriş yaparak editör, yazar, reklamcı ve hatta yazılım programcılığınızı geliştirebilir, bir yandan da para kazanabilirsiniz. Anıl Uzun "Artık devir online devir. diyor. Çünkü hem pandemi olduğunu hem de insanların iş sıkıntısı çekerken yan kollarda gelişerek kazanç sağlayabileceklerini düşünüyor.

Anıl Uzun Hangi Platformu Seçerdi?

Anıl Uzun kendi yeteneğinin sadece gezmek olmadığını vurgularken "bu süreçte herkesin rahat edebilmesi için para kazanmak da oldukça önemli." diyor. Bionluk, Getty Images, Feverr sitelerinin yanında, Shutterstock uygulamalarına da göz attığını ve çektiği fotoğrafları paraya dönüştürmede faydalı olduğunu söylüyor. "Severek kullanacağınız bu platformlar bir yandan öğrenmek diğer yandan kazanmak için oldukça avantaj sağlayacaktır. Fotoğraf, yazarlık, yazılım ve girişimcilik alanında birçok fırsatı pandemi sürecinde değerlendirerek gelir elde edebilirsiniz." diyor.