İnternetten papağan satın almak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu

Çorlu ilçesinde internetten papağan satın almak isterken 2 bin 200 lira dolandırıldığını iddia eden kişi, polise şikayette bulundu.

Çorlu ilçesinde internetten papağan satın almak isterken 2 bin 200 lira dolandırıldığını iddia eden kişi, polise şikayette bulundu.

Havuzlar Mahallesi'nde yaşayan ve ismi belirtilmeyen kişi, internetten telefon numarasını bulduğu ve kendisini C.K. olarak tanıtan şüpheliyle iletişime geçti.

Papağan satın almak için verilen hesap numarasına 2 bin 200 lira yatıran kişi, bir süre sonra şüphelinin kendisini engellediğini görünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel