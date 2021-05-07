İnternetten papağan satın almak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İnternetten papağan satın almak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu

İnternetten papağan satın almak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde internetten papağan satın almak isterken 2 bin 200 lira dolandırıldığını iddia eden kişi, polise şikayette bulundu.

Çorlu ilçesinde internetten papağan satın almak isterken 2 bin 200 lira dolandırıldığını iddia eden kişi, polise şikayette bulundu.

Havuzlar Mahallesi'nde yaşayan ve ismi belirtilmeyen kişi, internetten telefon numarasını bulduğu ve kendisini C.K. olarak tanıtan şüpheliyle iletişime geçti.

Papağan satın almak için verilen hesap numarasına 2 bin 200 lira yatıran kişi, bir süre sonra şüphelinin kendisini engellediğini görünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnternetten papağan satın almak isterken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:34:55. #1.16#

title