İnternetten Örmeyi Öğrendiği Bebekleri Sosyal Medyadan Satıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ev kadını Yeter Yaltırık, çizgi film karakterlerinden esinlenerek üretilen "amigurumi" adı verilen örgü tekniğiyle oyuncak bebekler yaparak satmaya başladı.



İslahiye Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden, 5 çocuk ve 1 torun sahibi 53 yaşındaki Yeter Yaltırık, amigurumi örgü tekniğiyle çoğunluğu bebek olmak üzere tavşan, değişik futbol takımlarına ait renklerde organik toplar, ördek gibi diğer hayvan figürlerinin de yer aldığı değişik oyuncaklar yapıyor.

Çorap, kitap ayracı, yelek, kazak gibi talebe göre örgüler de yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Yaltırık, ördüğü bebek ve oyuncakların santimetresini 3 ile 5 liradan, tanesini 20 ile 500 lira arasında satıyor.



Yaltırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin emekli, kendisinin ev kadını olduğunu söyledi.

Yaltırık, ev işlerinden artan zamanlarını değerlendirerek mutfak masraflarına, ev ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

"Amigurumi" örgü tekniğiyle oyuncak yapmaya televizyonda gördükten sonra etkilenerek karar verdiğini aktaran Yeter Yaltırık, kızı ve torunu ile birlikte internette örnekleri inceleyerek öğrenip yapmaya karar verdiğini, çocuklarının, sosyal medya hesabı açarak oyuncakların satışına destek olduklarını kaydetti.

Eşi ve çocuklarının bu işte kendisini desteklediğini, ürettiği organik oyuncakların özellikle annelerden büyük ilgi gördüğünü anlatan Yaltırık, "Oyuncaklarda kullanılan iplerde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Kanserojen madde içermiyor. İçlerinde çocuklarda alerjiye neden olmaması için elyaf kullanıyorum." diye konuştu.

Yaptığı ürünleri büyüklüğüne göre iki gün ile 3 hafta arasında bitirdiğini ve teslim ettiğini belirten Yaltırık, çocukların yutmaması ve tüylerin boğazına kaçmaması için örgülerinde tüylenmeyen ipleri kullandığını kaydetti.

Daha önce örgü ördüğü için işi kolayca öğrendiğini ifade eden Yaltırık, çocukların sevdiği oyuncakları iki yıldır yaptığını, isteğe göre talep aldığını, duyan komşularının kendisine hemen sipariş verdiğini sözlerine ekledi.

Torunu 7. sınıf öğrencisi Ökkeş Yaltırık ise anneannesinin oyuncakları büyük emekle yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA