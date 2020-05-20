İnternetten müstakil konut aramaları yüzde 252 arttı
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İnternetten müstakil konut aramaları yüzde 252 arttı

Korona virüsü nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ve kalabalık yerlerden uzak duran binlerce kişi, "müstakil ev" arayışına geçti.

İnternetten müstakil konut aramaları yüzde 252 arttı
20.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:10

Korona virüsü nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ve kalabalık yerlerden uzak duran binlerce kişi, "müstakil ev" arayışına geçti. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, yapılan araştırmalara göre iki ay içerisinde Türkiye'deki müstakil ev fiyatlarının yüzde 25, internetteki müstakil konut aramalarının ise yüzde 252 oranında arttığını söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, korona virüsten etkilenen emlak piyasasıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Türkiye genelinde mart ayında 182 bin 689 olan konut satışının, nisan ayında 69 bin 819'a gerilediğini söyleyen Önder, haziran'dan itibaren rakamların yeniden yükselebileceğini dile getirdi.

Önder, "Konut kredisinde faiz oranlarının düşmesi sayesinde, 2019 yılının ikinci yarısından itibaren satışlarda ciddi artışlar olmuştu. Korona virüsü bu artışı ciddi oranda kesti ve birçok kişinin gelecek planlarını değiştirdi. Müşteri taleplerindeki değişikliğin ön önemli göstergelerinden biri, özellikle tarım arazisi ve müstakil eve olan ilginin rekor düzeyde artması. Türkiye'deki müstakil ev fiyatları, iki ay içinde yüzde 25 arttı. İnternetteki müstakil ev aramaları ise yüzde 252 oranında yükseliş gösterdi. Sadece ev fiyatları değil, kira bedelleri de tavan yaptı. Müstakil evlerin kiraları yüzde 18 oranında yükseldi. Özellikle Batı Anadolu'da tarım arazilerine ilgi de iki kat arttı. İnsanlar, 8-10 dönüm arasındaki tarım arazilerine yöneldi. Birçok kişide, 'Prefabrik ev oluştururum, kendi bahçemde organik tarım yaparak yaşamımı sağlıkla sürdürürüm' düşüncesi oluşmaya başladı" dedi.

İzmir'de de benzer bir tablonun olduğuna dikkat çeken Önder, "İzmir'de, müstakil ev fiyatları yüzde 15, kira bedelleri de yüzde 17 arttı. İnsanlar artık kalabalık yerlerden, şehrin stresinden uzaklaşmak istiyor. İklim ve doğa olarak da cazip yerleri seçiyor. İzmir, zaten bu konuda oldukça avantajlı. Son dönemde göç alan, birçok kişinin yaşama hayali kurduğu bir şehir. Bu ilginin artarak devam etmesi muhtemel. Ramazan Bayramından sonra, emlak piyasası yavaş yavaş hareketlenebilir. Piyasadaki talep değişikliğini iyi okuyabilen, vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda yeniliklere imza atan firmalar, bu süreci fırsata çevirebilir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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