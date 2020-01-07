İnternetten kamyon almak isteyen kişiyi dolandıran sanığa 4 yıl hapis cezası

07.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:58

Kayseri'de, internetteki bir siteden kamyon almak isteyen kişiden 1000 lira alarak dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi.

Tutuksuz sanık Mehmet Emin Görüşen, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur müşteki İriza Ardahan ise duruşmada yer almadı.

Savcı, mütalaasında, sanık Görüşen'in internette faaliyet yürüten bir siteden kamyon satış ilanı için arayan müşteki Ardahan'dan 1000 lira kapora alarak dolandırdığı iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Görüşen, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Emin Görüşen'e "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi.

Kayseri'de, 21 Ocak 2018'de internetteki bir sitede Mehmet Emin Görüşen'in kamyon ilanını görerek arayan ve 1000 lira kapora yatıran İriza Ardahan, daha sonra kendisine ulaşamayınca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Görüşen hakkında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA