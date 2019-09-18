İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon

18.09.2019 10:03

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir depoya düzenlenen kaçak silah operasyonunda 787 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KOM ekipleri yaptıkları fiziki takip sonucu belirlediği şüphelinin otomotiv yedek parçası adı altında paketlediği tüfekleri kargo şirketi aracılığıyla kapıda ödeme sistemiyle alıcılarına ulaştırdığını tespit etti.

Sarayköy ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki depoya operasyon düzenleyen polis, aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 adet çeşitli boyutlarda kaçak tüfek ve şarjör ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA