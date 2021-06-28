Şifayı internette arama hastalığı, kaygıya yol açıyor!
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Şifayı internette arama hastalığı, kaygıya yol açıyor!

Şifayı internette arama hastalığı, kaygıya yol açıyor!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, çağımızın yeni kavramlarından biri olan siberkondriye ilişkin bilgi verdi.

"Bireylerin internet ortamında hastalıklarla ilgili araştırma yapması, sonrasında kendilerine tanı koyup tedavi etme çabası" olarak adlandırılan siberkondri, kişileri riskli durumlara sokabiliyor. Sanal ortamlardaki bilgi kirliliğinin riskli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, sağlıkla ilgili şikayetler için uzmanlara başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Kişi kendine tanı koyuyor

Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, siberkondrinin, "bireylerin kendilerinde olduğunu düşündükleri hastalık ya da hastalıklar hakkında internet ortamında bilgi ve belgeleri araştırmaları, bu araştırmalar sonrasında kendilerine tanı koymaya çalışmaları ardından da kendilerini tedavi etme çabası" olarak adlandırıldığını söyledi.

Kaygıya ve risklere yol açıyor

Bu araştırma ve çabaların kişide anksiyeteye (kaygı) neden olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin, "İnternetin neredeyse her haneye girdiği günümüz teknoloji çağında bilgiye kolay ulaşılması fakat ulaşılan bilginin kalitesi ve güvenilirliğinin bilinmesi pek çok konuda risklere neden olmaktadır." dedi.

Dijital ortamdaki bilgilerin doğruluğu sorgulamıyor

Sağlık ve hastalık kavramlarının da günümüzde dijital ortamda en fazla konuşulan ve tartışılan konuların başında geldiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin, "Hastalıklarla ilgili yapılan paylaşımlar, yorumlar, farklı tedavi seçenekleri, bu tedavi seçeneklerinin sonuçları internet ortamında kolayca ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu kolaylıkla beraber ulaşılan bu bilginin kalitesi ise sorgulanmamakta ve bu nedenle de bilgiye ulaşan kişinin uygunsuz bir şekilde kaygısını artırmaktadır. Mide yanması için internet arama motorlarının başına geçen bir kişi gün sonunda kendisine mide kanseri tanısını koyabilecek duruma gelmektedir." diye konuştu.

Sağlık okur-yazarlığı düşük kişiler başvuruyor

Siberkondrinin henüz sağlık otoriteleri ve tanı ölçüt sistemleri tarafından bir hastalık olarak değerlendirilmese de bu konu ile ilgili yapılan pek çok farklı araştırma bulunduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, "Bu araştırmalarda siberkondri belirtileri gösteren kişilerin kaygı düzeyi yüksek kişiler olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu kişilerin sağlık okur-yazarlığı düzeyleri de düşük bulunmuştur. Kendisinde olduğunu düşündüğü bir hastalık ilgili profesyonel yardım almayan ya da almayı tercih etmeyen kişiler internet ortamındaki bilimsel olmayan, sadece kişisel deneyimlere dayanan yorumlar üzerinden kendilerinde farklı sağlık sorunlarına olduğuna inanmaktadır." diye konuştu.

Şikayetiniz varsa doktora başvurun

Kişilerin kendi kendine teşhis koymasının son derece riskli durumlar ortaya çıkarabileceği uyarısında bulunan Yrd.Doç.Dr Alptekin Çetin, herhangi bir şikayetle ilgili doktora başvurulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastalık olarak tanımlanmasa da siberkondri durumunu ortadan kaldırmak için en uygun yöntem kişilerin yaşamış oldukları herhangi bir hastalık halinde bunu profesyonel bir sağlık çalışanına danışmaları, tedavi konusunda da farklı seçenekleri yine profesyonel kişilerle tartışmalarıdır. Gereği halinde internet ortamında hastalıkları ile ilgili farklı bilgi ya da tedavi yöntemlerini kendi doktorlarına danışmaları gerekmektedir."

Kaynak: Bültenler

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