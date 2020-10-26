İnternetten evlenme vaadiyle 100 bin lira dolandırıldı
26.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:25
Samsun'da bir kadın internette tanıştığı yabancı uyruklu erkek tarafından evlenme vaadiyle 100 bin lira dolandırıldı.
Samsun'da bir kadın internette tanıştığı yabancı uyruklu erkek tarafından evlenme vaadiyle 100 bin lira dolandırıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki H.P.S. adlı kadın internette tanıştığı yabancı uyruklu D.M. adlı erkeğin evlenme vaadiyle kendisinden 100 bin lira para alıp kendisini dolandırdığını ileri sürerek polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı