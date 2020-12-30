İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı
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İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı

30.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:21

İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı Polisiz diyen şüpheliler tutuklandı Fatih'te yabancı uyruklu şahısların evine perde yakmaya giden şüpheliler, içeride bulunan ziynet eşyaların yerini tespit edip arkadaşlarını söyledi.

İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı

Polisiz diyen şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu şahısların evine perde yakmaya giden şüpheliler, içeride bulunan ziynet eşyaların yerini tespit edip arkadaşlarını söyledi. Daha sonrada polisiz diye eve gelen perdecilerin arkadaşları ziynet eşyaları alarak kaçtı.

Olay, 30 Kasım Pazartesi günü Fatih Molla Gürani Mahallesi Guraba Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunus uyruklu iki şahıs Oussama Z.B. ve Ibtıssem R.E.A. perde yaptırmak için internet üzerinden perdeci bulup evine çağırdı. Daha sonra evine gelen ve kendisini perdeci olarak tanıtan İbrahim A. Tunuslu kişiler evlerinde istirahat etmek için ayrılırken İbrahim A ise evi kurcalamaya başladı. Daha sonra evden çıkan İbrahim A. arkadaşlarına evde ziynet eşyalarının nerede olduğunu söyledi. Daha sonra Volkan A. (26), Cengiz Ç. ve Zeynal B. Tunuslu şahısların kapısını çaldı, "biz polisiz" diyerek içeri girdiler. Tam o sırada Oussama Z. B. adlı kişinin yüzüne silahın kabzası ile vurarak darp ettiklerini daha sonra kendilerini yere yatırarak ev araması yaptıklarını, evde bulunan 500 TL, 200 Euro, 2 adet kol saati, bir adet cep telefonu, altın kolye ve çift altın küpeyi alarak olay yerinden kaçarken şüphelilerin havaya 6-7 el ateş ettikleri bilgisi elde edildi.

Kıskıvrak yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Volkan R.A. isimli şüpheliyi olay yerinde yakalayıp sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, daha sonra bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların kaçtıkları yolu inceledi. Polis ekipleri, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen Cengiz Ç., Zeynal B. ve İbrahim H. isimli şüpheliler 5 Ocak Salı günü kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı
İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı
İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı
İnternetten buldukları perdeciler soyguncu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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