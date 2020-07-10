İnternetten bahis oynatan çeteye 2 ilde operasyon: 6 gözaltı AYDIN'ın Efeler ilçesi ve Antalya'da, yasa dışı bahis çetesine yönelik polisin ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesi ve Antalya'da, yasa dışı bahis çetesine yönelik polisin ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çete ile ilgili gelen ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan incelemede çete üyelerinin Aydın ve Antalya'da olduğu belirlendi. Biri süre takibe alınan bahis çetesi üyelerinin adreslerinin belirlenmesinin ardından Efeler ilçesi ile Antalya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çetenin üyesi oldukları ileri sürülen T.A., A.Ç., E.G, D.K., M.D. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 10 cep telefonu, 9 SİM kart, 2 bilgisayar, 4 harici harddisk, banka kartları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA