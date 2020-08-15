İnternetten altın alışverişine dikkat
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İnternetten altın alışverişine dikkat

Altın fiyatlarının yükselişi sebebiyle kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı.

İnternetten altın alışverişine dikkat
15.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:35

Altın fiyatlarının yükselişi sebebiyle kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ışığında normalleşme kuralları, her sektörü olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Normalleşmenin yanı sıra düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte kuyumcular hareketlenmeye başladı. Altının son günlerde artan fiyatı sonrası kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda da uyarmayı unutmadı. İnternetten yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riskiyle karşılanabileceği uyarısı yapan Sünetci, sözlerine şöyle devam etti;

"İnternetten altın alışverişi güvenli değil. İnternette gösterdikleri ürünleri görsel desteklerle canlı hale getiriyorlar ama orijinali o şekilde gelmiyor. Üstelik sahte olabilme riski de var. Altının fiyatı yükseldikçe bu tarz riskler de çoğalıyor. Sahte altını ayırt edebilmek çok zor. Kuyumcular bile bunu ayırt etmekte zorlanıyor, hatta bazen ayırt edemiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tanıdık veya bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaları." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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