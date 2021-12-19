İnternetten alınıp, kargoyla teslim edilen 'anason hediyeli' alkol

ALKOL türevleri, evsel kullanım için satışı yasak olmasına rağmen internet ortamında 5 litresi 270 liradan başlayan fiyata alıcı buluyor. Alkol türevlerinin ilanlarda 'İndirim', 'Tüm siparişinize yetecek anason ücretsiz', 'Anason hediye' gibi ifadelerle alıcı bulması dikkati çekiyor. Kendi içkisini yapmak isteyenlerin internet ortamından kolayca aldığı alkol türevinin teslimatı ise kargoyla gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2020'den bu yana etil alkol, metil alkol ve benzeri alkol türevlerinin evsel kullanım için satışı yasaklandı. Yasak olmasına rağmen alkol türevi ürünlerin hiçbir belge ve uyarı olmadan internet ortamında satışının yapıldığı görüldü. Sahte içki yapmak isteyenlerin internet ortamında kolayca satın aldığı alkol türevlerinin kargoyla teslim edildiği gözlendi. İnternette çok sayıda ilanda satışa sunulan alkol türevleri, 5 litresi 270 liradan alıcı buluyor. İnternet ortamında satışlar da online olarak kredi kartıyla gerçekleştiriliyor. İlanlarda 'indirim', 'Tüm siparişinize yetecek anason ücretsiz', 'Anason hediye' gibi ifadeler yer alıyor. Sosyal medya, internet ortamında web siteleri ve telefonlarda yer alan yazışma uygulamaları aracılığıyla alkol satışının sıklıkla gerçekleştirildiği fark edildi.

Evinde alkol yapmaya çalışanlarda artış yaşandığını belirten Akça, "Alkolün gerçek ham maddesi etil alkolden üretilir. Ama etil alkol yerine, etil alkolün dörtte bir fiyatına satılan metil alkolden üretildiği için maalesef ölümlere yol açıyor. Metil alkolden üretilen alkol, genelde merdiven altında üretiliyor. Alkollü içecek fiyatı yüksek olduğu için bazı tüketiciler kendi içkisini yapmaya kalkıyor. Yaptıklarını başkalarına da ikram ediyor. Merdiven altı yerlerde üretilen alkol tüketilmemeli" dedi. Tüketicinin sahte içkiyi anlamasının imkansız olduğunu vurgulayan Akça, bandrollü ürün alınması gerektiğini vurguladı.