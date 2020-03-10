İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde bulundu
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Yıldırım, Bursa, Güncel

İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, internetten aldığı pompalı tüfekle çocukluk arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı.

10.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:33
İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, internetten aldığı pompalı tüfekle çocukluk arkadaşını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat K. (29) ve tarafların avukatları katıldı.

"Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapsi istenen Murat K, "O gece gerçekten gaipten sesler duydum. Ömer'in beni öldürmesinden endişe ettim. Sabaha kadar uyumadım. Erkenden evden çıkınca kendisi ile karşılaştım. Küfredince öldürdüm." savunmasını yaptı.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen sanıkla ilgili mütalaasını açıklayan savcı, Murat K'nin müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Esenevler Mahallesi 1. Erciyes Sokak'ta, 26 Temmuz 2017'de, Ömer Sabah (28) evinden çıktığı sırada, aralarında husumet bulanan çocukluk arkadaşı Murat K. tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu. Sabah, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Murat K. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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