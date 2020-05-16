İnternetteki videolardan esinlenip kurdukları düzenekle Gökçeada'nın maske ihtiyacını karşılıyorlar
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İnternetteki videolardan esinlenip kurdukları düzenekle Gökçeada'nın maske ihtiyacını karşılıyorlar

Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kendi sistemlerini kurup 50 bin maske üretti.

İnternetteki videolardan esinlenip kurdukları düzenekle Gökçeada'nın maske ihtiyacını karşılıyorlar
16.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:14

Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kendi sistemlerini kurup 50 bin maske üretti.

Toplumun her kesiminden gönüllülerin yer aldığı üretim seferberliğine Gökçeada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de katıldı. Türkiye'de 11 Mart'tan itibaren açıklanan salgın tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta üretime geçen kurum, kendi bünyesinde geliştirdiği sistemle maske üretiminin zorlu kısmını kolay hale getirip günlük üretim kapasitesini zamanla 3 kat artırdı.

Kurum yöneticileri ve usta öğreticilerin internetten izleyerek geliştirdikleri sistem, eski bir sehpa ayağı ve birkaç çubuğun yardımıyla çalışıyor. Ayak üzerine yerleştirilen özel bezler, hazırlanan katlama çubuklarının arasından geçip dikim masasına, ardından tel montajına, buradan da kulak lastiklerinin takıldığı ve diğer dikim işlemlerinin yapıldığı odalara aktarılıyor.

Gökçeada Kaymakamlığının temin ettiği malzemeleri kullanarak normal üretimde özel makineler ile gerçekleştirilen sistem sayesinde 45 günde 50 bin maske üreten merkez, ilçenin tüm ihtiyacını karşıladı.

"Gönüllülerin desteğiyle üretime devam ediyoruz"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistem sayesinde maske üretiminde üstün bir başarı elde ettiklerini söyledi. Çalışmalara usta öğreticilerin kontrolünde adada yaşayan 5 gönüllü kadının desteğiyle devam ettiklerini belirten Konyar, "Kaymakamımız Ender Faruk Uzunoğlu tüm kurum müdürleriyle bir toplantı yaptı, bu işe el birliğiyle sahip çıkılması gerektiğini anlattı. Biz de kurum olarak kolları sıvadık, 45 günde 50 bin adetlik üretim rakamına ulaştık." dedi.

Konyar, üretilen maskelerin adadaki ihtiyacın tümüne cevap verebilecek miktarda olduğunu dile getirdi. Üretimi, adada yaşayan ve hiçbir ücret talebinde bulunmayan 5 gönüllü kadının desteğiyle sürdürdüklerini aktaran Konyar, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar Gökçeada'da yaşayan arkadaşlarımız, bu süreçte bizlerin yanında olduğunu ve üretime destek verebileceklerini ilettiler. Şu anda 5 bayanın desteğiyle sürece devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde aslında biz Türk kadınının cefakar desteğini bir kez daha burada görmüş olduk çünkü onların desteği üretim sathına önemli katkılar sunuyor. Allah razı olsun."

"Kendi sistemimizi geliştirdik"

Ercan Konyar, bu süreçte işlerin hızlı ilerleyebilmesi için farklı yöntemlere başvurup kendi sistemlerini geliştirdiklerini belirtti. Maske ürettikleri sistem hakkında bilgi veren Konya, şunları kaydetti:

"Daha önce konfeksiyon atölyeleri konusunda deneyimi olan öğretmen arkadaşımız Mehmet Yıldırım, bu işin en zor kısmının katlama safhası olduğunu söyledi. Nasıl işi kolaylaştırabiliriz konusunda yöntem ararken bazı videolar izledik. İnternetten izlediğimiz videolar sayesinde kendi sistemimizi kurduk. Günlük daha önce 1000, 1200 olan üretimimiz bu sayede 3000 seviyesine yükseldi. Sistem çok kolay çalışıyor; bez topları sehpa ayağının üzerinde dönüyor, katlama kısımları için hazırladığımız tahta çubukların üzerine geliyor, burada dikiş makinesi ile ilk dikim yapılıyor ardından diğer bölümlere aktarım yapıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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