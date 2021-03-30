Kocaeli merkezli 6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 41 kişi yakalandı

Kocaeli merkezli 6 ilde, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internetten ilan vererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internetten ilan vererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan vererek 97 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca dosya kapsamında 15 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin internetten yetkili teknik servisi ilanı verdikleri, arızalı beyaz eşyaları tamir etmek amacıyla ev sahiplerinden aldıkları ve sorununu giderdikleri ürünleri sattıkları belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay