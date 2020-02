İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

03.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:16

Halı sahada gelen ölüm kamerada

MUĞLA'da, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadıkları sırada dili boğazına kaçan Yüksel Uygun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Demirci ustası Uygun'un dizüstü oturduktan sonra, sırt üstü yere uzanma anı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin halı sahanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Arkadaşlarıyla birlikte Kötekli Mahallesi'ndeki halı sahada, geçen 1 Şubat akşamı futbol oynayan evli ve 2 çocuk babası Yüksel Uygun, maç sırada rahatsızlandı. Yere uzanan Uygun'un dilinin boğazına kaçtığı ve çenesinin kilitlendiğini fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Uygun, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uygun, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uygun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Uygun'un yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi, dün öğlen Menteşe ilçesindeki Akyol Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Uygun'un cenazesi Kafaca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİÖte yandan halı saha işletmesine ait güvenlik kamerasında olay anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dizlerinin üstüne oturduktan sonra sırt üstü uzanan Uygun'un rahatsızlandığını fark eden arkadaşlarının yardımına koşması ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunup, sedyeyle ambulansa taşımaları yer aldı.

Kardeşini öldürene hakaretin cezası 1740 TL ANTALYA'da meydana gelen ölümlü trafik kazasında kardeşi Engin Ustali'nin ölümüne sebep olan Adil Hoda ile davalık olduğu süreçte karşılaşan ve hakaret ettiği öne sürülen ağabey Emin Ustali'ye hakaret suçundan 1740 TL para cezası verildi.İnternet kafe sahibi Engin Ustali (24) 8 Temmuz 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken 70 yaşındaki Adil Hoda'nın yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil, Ustali'ye çarptı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ustali'nin kafatasında 5, yüzü, kolları ve ayaklarında da çok sayıda kırık ile çatlak olduğu tespit edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakıma alındı. Sürücü Hoda ise olay yerinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Engin Ustali, kazadan 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailenni şikayetçi olduğu Adil Hoda hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 1,5 yıl sürdü. Tutuksuz sanık Hoda, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza iyi hal indirimi ile önce 2 yıl 1 aya düşürüldü, ardından 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın para cezasını 24 ay eşit taksitler halinde ödemesine karar verdi. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.YOLDA KARŞILAŞTILARDava sürecinde ilginç bir de olay yaşandığı ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüne sebep olan Adil Hoda'yı iş yerinin önünde gören Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali (35), kendisine bakarak gülümsediği iddiasıyla arkasından yürüyüp tartıştı. Hoda'ya 'Sen katilsin, sen bittin, göreceksin namussuz' diyen Emin Ustali'ye Adil Hoda da elinde taşıdığı çantasıyla vurdu. Durumu fark eden eşi Havva Ustali de Adil Hoda'ya müdahale ederek ikiliyi ayırdı. Bu sırada Hoda, Havva Ustali'ye tükürüp hakaret etti. Ustali çifti olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını da alarak şikayetçi oldu. Mahkeme kaza davasıyla hakaret dosyasını birleştirdi.GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI11 Ekim 2019'da son bulan davada hakaret suçundan Adil Hoda'ya 1440 TL, Ustaali'ye ise 1740 TL para cezası verildi. İki ceza da ertelendi. Olayla ilgili güvenlik kameralarında ikilinin tartıştığı ve Hoda'nın elindeki büyük çanta dikkati çekiyor. Bir süre birlikte yürüyen ikilinin bir yandan yürüyüp bir yandan da tartışması, görüntülere yansıdı. Bir başka güvenlik kamerasında ise Emin Ustali'nin eşi Havva Ustali'nin de tartışmaya dahil olduğu ve Adil Hoda'nın Havva Ustali'ye tükürdüğü anlar görüntülerde yer alıyor. Bu arada iki farklı hakaret cezasının olayı başlatandan kaynaklı olduğu belirtildi.

Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada

Diyarbakır'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda, 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı. 2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

Tunceli'de sahaya köpek girdi, maç durdu Tunceli'de Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına sebep oldu.Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Dersimspor sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u konuk etti. Tunceli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 37'nci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen sokak köpeği sahaya girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya gelmesiyle maça ara vererek, köpeğin çıkarılmasını istedi. Bu sırada Dersimsporlu 2 futbolcu köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmak isterken, futbolcular köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Sahada yaklaşık 10 dakika dolaşan köpek, stadyumun açık kapısından çıktı. Köpeğin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü. Karşılaşma Siirt İl Özel İdaresispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi

Tokat'ın Pazar ilçesinde, Topçamspor ile Zile Belediyespor arasında oynanan amatör lig maçının son dakikalarında futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi.Tokat 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Topçamspor'un 4-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında yaşanan faul pozisyonu sonrası iki takımın futbolcuları ve yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Hakem Sezgin Uyar, iki takımdan da 4 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Hakem, olayların ardından maçı tatil edip, soyunma odasına gitti. Öte yandan kavga anı, karşılaşmayı izlemek için stadyumda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga, takımların soyunma odasına girmesiyle sona erdi.

Kayak yapan çocukların 'çığ'a yakalandığı o anlar kamerada

Bingöl'de, çocukların tepeden kayak yaptığı anda çığ düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, yüksek kesimde kayak yakmak istedi. Köydeki yüksek alana çıkan çocuklar, kayma girişiminde bulundukları sırada çığ düştü. Çığ düşme anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar kayak yapmaları sırasında çığa yakalandıkları anlar yer aldı. Çığda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu

İstanbul'dan Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen ay ailesi 6 ay önce sahiplediği ördeği de yanlarında getirdi. Ördeğin kentin en işlek caddesinde ailenin arkasındaki yürüyüşü ilgi çekti.İstanbul Zeytinburnu'dan Bolu'da üniversitede öğrenim gören kızlarının yanına gelen Ay ailesi, 6 ay önce yavruyken sahiplendikleri ördeği de getirdi. Baba Şenol Ay, kızı, eşi ve 10 yaşındaki oğlu Eren Ay ile birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Ailenin yürüyüşü sırasında onlara ördekleri de eşlik etti. Boynuna kırmızı fular takılmış olan beyaz ördek kentin en işlek caddesinde Ay ailesiyle birlikte yürüdü. Ailenin en küçük bireyi Eren Ay'ın peşinden bir an olsun ayrılmayan ördek ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaş aileye ricada bulunup ördeği sevdi. Sevimli ördek de vatandaşların kendisi sevmesine izin verdi. Ördeğin aile ile birlikte yürüyüşü ilginç görüntüler oluşturdu.NEREYE GİDERSEK BİZİMLE BERABER GELİYORŞenol Ay, ördeklerinin artık ailenin bir bireyi olduğunu ve her seyahatte kendilerine eşlik ettiğini anlatarak, O sürekli bizimle beraber gezer. Nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte. Çok ufaktı biz onu aldığımızda civcivdi. Büyüttük. Evin içinde odada büyüttük. Şu anda bizim peşimizden ayrılmıyor. Her yere geliyor. Oğluma daha fazla gidiyor. Hayvanlarla bayağı bir ilgiliyiz. Çocuğumun da hayvanlarla ilgili olması beni çok mutlu ediyor. Sık sık geliriz Bolu'ya. Ördek de ikinci kez bizimle geliyor. Görenler bayağı bir şaşırıyor. Çünkü çok normal bir durum değil. Ördeğin insanlarla gezmesi. Ama bu alıştı bize. Biz de onu bırakamıyoruz. O da bizi bırakmıyor. Böyle dolaşıyoruz onunla.HAYVANLARA SEVGİM ÇOKEren Ay ise, Onu çok seviyorum. Alıştım ona. Gün içinde besliyorum. Oyun oynuyorum. Dışarı çıktığımızda gezdiriyorum. O da beni galiba seviyor. Hayvanlara sevgim çok. Başka kuşum ve 2 tane de tavuğum var. dedi.

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi. Buradaki bir markete girip, karınlarını doyuran domuzlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.Domuzların markette dolaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Palandöken'de kornişli tatil

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC'lerle kayak yapmaya çalışıyor.Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da kayak malzemelerini alma imkanı olmayan çocuklar, çöplükte buldukları perde asmaya yarayan korniş ya da PVC'leri kullanıyor. Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC'lerle kayağın keyfini çıkarıyor. Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Taş, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Kendisi gibi ağabeyisi Halil İbrahim Taş ve arkadaşlarının ailesinin de kayak takımı alacak maddi gücünün olmaması nedeniyle çöpte buldukları plastik korniş ve PVC'lerle kayabildiklerini dile getiren Taş, şöyle dedi: "Kayak takımımız olmasını çok isterdik. Yaşadığımız mahalleden görülen Palandöken'de kayaklarla kaymak benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali. Ben ve arkadaşlarım çöpten bulduğumuz kornişle ya da PVC'leri ayağımızın altına koyup mahallede kayıyoruz. Tatilde kar fazla olmadığı için arkadaşlarla birlikte hafta yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e yürüyerek kayıyoruz. Kayak pistinde akranlarımızı güzel kıyafetleri ve kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var. Elbet bir gün bizde kayak takımı ile kayma fırsatı buluruz."Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında Palandöken pistlerinde güle oynaya kornişlerle kayan çocuklar, en büyük hayallerinin bir gün burada kayak takımları ile kaymak olduğunu söyledi.

Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada

Antalya'da psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci'nin (26) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, cuma günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Nazlı Ödevci karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı görülüyor. Kazanın ardından sürücü D.T. ile araçta bulunan arkadaşlarının ve diğer araç sürücülerinin yaralı Ödevci'nin yanına gittiği görüntülere yansıdı.Nazlı Ödevci, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verilecek.

'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı MERSİN'de polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçmak isterken 5'nci kattan yandaki 4 katlı binaya atlayan şüpheli, ayağında kırık oluşunca yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın çatısına çıkan M.A., yakalanacağını anlayınca da yan tarafta bulunan 4 katlı binanın damına atladı. Ayağında kırık oluşan M.A., kıskıvrak yakalandı.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.'nın üzerinde, 3 pakette eroin ele geçirildi.Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.A., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da yangın paniği; yangın merdiveni kilitli çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2'nci katın kilitli olan yangın merdiveni itfaiye görevlilerince levyeyle kırılırken, apartman sakinleri kucaklarında bebekleri ile tahliye edildi. Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta 4 katlı Güzide Apartmanı'nın 2'nci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Apartmanın 2'nci katındaki yangın merdivenin kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilit olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından levyeyle ile kırdı. Kapının kırılmasının ardından apartman sakinleri güvenli bir şekilde kucaklarında çocukları ve bebekleri ile birlikte tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 1saatte söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), "Yangın sırasında kendi dairemizdeydim. Komşularımızdan birisi zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık" dedi. Aynı apartmanda oturan İdris Pala, "Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" dedi.

Gazipaşa'da sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Vatandaşlar koronavirüs korkusuyla yarasa ölülerinin incelenmesini istedi.

Gazipaşa Koru Mahallesi'nde doğal havuzların da bulunduğu sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Hafta sonu sahilde gezen vatandaşlar, ölü yarasaları görünce şaşırdı. 12 santimetre boyunda, kanat açıklığı ise 15 santimetreyi bulan yarasa ölülerini görenler, tedirgin oldu. Yarasa ölülerinin alınmasını isteyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

'ÇİN'DEKİ HASTALIĞIN SEBEBİNİN YARASALAR OLDUĞUNU DUYDUM'Sahilde spor yaparken yarasa ölülerini görüp, 112'ye bildirdiğini söyleyen Mustafa Mustafaoğulları, "Sahile gezmeye gelmiştim. Bir yarasa ölüsüne rastladım, tedirgin oldum. Bu günlerde bir virüs olayı var. Çin'de grip hastalığının sebebinin yarasalar olduğunu duydum. Yetkililere de bilgi vermek istedim. Biz vatandaş olarak duyarlılık gösteriyoruz ama sonuç alamadım. Sonra 112'yi aradım. 'Milli Parklar Müdürlüğü'nden dönecekler' denildi. Şu anda hala bir yetkili gelecek diye bekliyorum" dedi.

Koru sahilinde çocuğuyla gezinti yaparken sahile vurmuş iki farklı yerde yarasa ölüsü gördüğünü anlatan Burhan Yıldız da "Sahilde oğlumla gündelik yürüyüş yaparken, oğlumla yarasaları gördüm. Önce birini gördüm, gömdüm. 20 metre ilerledikten sonra bir tane daha bulunca dikkatimi çekti, yetkililere bildirmek istedim. Sonuçta bir hastalık söz konusu" diye konuştu.

Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı. Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa sunuldu. Balıkçı önünden geçerken dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı. Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce, şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları, gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.

