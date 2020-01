İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

13.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:19

İlk kez kar yağan Iğdır'da gençler halay çekti

IĞDIR'a bu kış mevsiminde ilk defa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışını gören gençler müzik eşliğinde halay çekti.

Doğu Anadolu'da başta Erzurum olmak üzere Ağrı, Kars ve Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece de devam etti. Kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve il özel idaresi ekipleri gece boyu yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 olarak ölçüldüğü Erzurum'da kapalı olan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

IĞDIR'DA İLK KAR HALAYIBölgenin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a ilk kez kar düştü. 13 Ocak akşamı başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle gençler cadde ve sokaklara çıktı. Müzik eşliğinde halay çekip oynayan gençler, karın keyfini çıkardı. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Zeyit Demirbağ (23), kente ilk kez kar yağdığını belirtti. Iğdır'ı beyaza boyayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Araçların üstü karla kaplanırken, cadde ve sokaklar da ulaşım güçlükle yapılabildi. Kar yağışı sebebiyle Iğdır merkezde 13, Tuzluca İlçesi'nde 10, Aralık ilçesinde ise 1 köy olmak üzere 24 köyün yolu ulaşıma kapandı. KARS'TA -13 DERECE ÖLÇÜLDÜSıfırın altında 13 derece ile bölgenin en soğuk kenti olan Kars'ta da kent merkezi kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 3-4 santim olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre yağış sonrası Ağrı'da 90 köyün yolu ulaşıma kapandı. Gece yolları tuzlayan belediye ekipleri, sabah saatlerinde de iş makineleriyle kar temizliğine başladı. Kapalı köy yolununu 37 olarak belirlendiği Erzincan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu belirlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Muş'ta yerleşim birimlerinin yolunun açık olduğu bildirildi.

Güroymak'ta mandaların kaplıca keyfi

BİTLİS'te bulunan doğal kaplıca, kış aylarında dolup taşıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla birlikte kaplıcaya giren gençler, sıcak suda bol bol eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Güroymak'a 7, Bitlis'e ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin ve mandaların eğlence mekanı oluyor. Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla birlikte kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 40- 50 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile birlikte yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Hemen hemen her gün kaplıcaya gelen Yunus Özcan, mandaların temizlendiğini, kendilerinin ise eğlendiğini belirterek, "Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis'ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10-12 derecede bizler de hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimi temizliyoruz" dedi.

?Fotoğraf tutkunu Mustafa Kepenek ise mandaların kaplıcaya girmelerinden dolayı çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Kepenek, fotoğrafa gönül veren herkesin mutlaka Budaklı Kaplıcası'na gelmesi gerektiğini belirterek, "Nevşehir'den geliyorum. Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarını çekmeye geldik. Hava sıcaklığı sıfırın altına 10 derece. Buradaki görüntü gerçekten çok ilginç. İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor. Buharla beraber muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz de bu güzel görüntüleri fotoğraflamak için buraya geldik. Fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızı buraya bekleriz" dedi.

Karayoluna inen vaşak kamerada Artvin'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.Yusufeli ilçesi Kılıçkaya-Çeltikdüzü köyü arasındaki karayolunda ilerleyen Ahmet Yılmaz'ın otomobili önüne aniden vaşak çıktı. Yol ortasında yavaş adımlarla yürüyen vaşak, Yılmaz ve yanındakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntüde, vaşak, korna sesine aldırış etmeden bir süre ilerliyor, ardından da hızlanıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak karayolundan çıkıyor ve gözden kayboluyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı

DİYARBAKIR'da, mangal yapmak için evinin balkonundaki barbeküyü yakan Zeliha Çiçek, kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin patlamasıyla yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 233'üncü Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, torunuyla birlikte yaşayan Zeliha Çiçek, balkondaki barbeküde mangal yapmak için ateş yakmak istedi. Çiçek, kağıtları barbeküye koyup ateşe verdiği sırada patlama meydana geldi. Zeliha Çiçek, yüzünden yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çiçek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çiçek'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Evde inceleme yapan polis, patlamaya kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin neden olduğunu tespit etti.

Çocukluğundan beri merak ettiği kurtları, fotokapanla görüntüledi MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde görevli bekçi Mustafa Taner (27), çocukluk hayalini hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu, 1550 metrelik dağda gerçekleştirdi. Taner, çocukluğundan beri yakından görmek istediği kurtları, Göktepe Dağı'na yerleştirdiği fotokapanlarla görüntüledi.Kavaklıdere Emniyet Amirliği'ne bağlı görev yapan bekçi Mustafa Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği kurtları yakından görmek istedi. Kavaklıdere'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'nda karda kurtların ayak izlerini gören Taner, 2 fotokapan satın aldı. Fotokapanları ormanlık alana yerleştiren Taner, daha sonra kasaptan aldığı kemikleri ve etleri farklı alanlara bıraktı. Her sabah motosikleti ile karda yolculuk yaparak, bölgeye giden Taner, izlediği görüntülerde kurtları görünce heyecanlandı. Görüntülerde, kurtların etleri yediği, bazılarının uluduğu anlar yer aldı.Bekçi Mustafa Taner, bir süredir kurtlarla ilgili araştırma yaptığını belirterek, "Bu çalışmaları yapmak büyük emek istiyor. Kar, yağmur ve çamur dinlemedim. 1 ay yaptığım çalışmalarda güzel sonuçlar elde ettim. Pes etmedim ve yılmadım. Fotokapandan izleyince heyecanlandım" dedi.

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yüzlerce kuyumcu atölyesinin bulunduğu Kahramanmaraş'ın İstanbul'dan sonra en büyük altın üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, bu bölümden mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.

Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak; kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımdan prototipine kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi' projesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) başvurdu. DOĞAKA tarafından projenin onaylanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1300 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi kuruldu.

HEM TASARLIYORLAR HEM ÜRETİYORLARKuyumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan son teknolojinin kullandığı merkez sayesinde El Sanatları Bölümü'nde oluşturulan kuyumculuk ve takı tasarım programı ile öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak dersler veriliyor. Renk renk boya kalemleriyle hayallerindeki ürünleri kağıda döken öğrencileri daha sonra bu tasarımların bilgisayarda özel programla üç boyutlu çizimlerini gerçekleştirip, laboratuarda da üretimini yapıyorlar.

ABACI: BİZ KADINLAR, TAKILARIN BÖYLE ÜRETİLDİĞİNİ BİLMİYORDUKBölüm öğrencilerinden Hatice Abacı, derslerin çok zevkli geçtiğini, en güzel şeyin ise bir takının tasarımından üretimine kadar olan bütün işlemlerde aktif rol üstlendiklerini söyledi. Abacı, "Biz kadınlar olarak takıların böyle hangi aşamalardan geçerek üretildiğini bilmiyorduk. Daha kolay sanıyorduk. Ama öyle değilmiş buraya gelince farkına vardık. Ne zorluklarla yapılmış olduğunu biz şimdi anlıyoruz. Kendim tasarladım bunu. Kendim çizdim, yüzüğünü kendim kaynattım, gümüşünü kendim eritip kaynattım. Her şeyi bize ait. Yani kendimiz yapıyoruz çok eğlenceli. Tasarım yönünden ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an mezun olsam en az 4 bin lira maaşla iş bulabilirim. Çalışma imkanı da zaten yüksek" diye konuştu.

KABAKCI: 6-7 BİN LİRA ARASINDA MAAŞLA İŞ BAŞI YAPMAMIZ MÜMKÜNMustafa Kabakcı ise kedilerine altın ayarı hesaplamalarından çeşitli kolye, yüzük gibi takı tasarımı ve üretimine kadar kuyumculukla ilgili her şeyi öğrettiklerini söyledi. Kahramanmaraş'ın kuyumculukta Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu bu nedenle de mezun olduktan sonra iş bulma imkanının çok fazla olduğunu belirten Kabakcı, "Burada altın ayarını hesaplamayı öğreniyoruz. Çeşit çeşit kolye yüzük tasarımları yapıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra iş bulma imkanımız kapasitemize ve öğrendiğimiz işe bağlı. Burada mezun olan birinin 6-7 bin lira arasında iş başı yapması mümkün. Çükü Rhino'yu biliyoruz, piyasaya uygun, yüzük, kolye tasarımlarını yapma özelliğine sahip. Ondan dolayı piyasada 6-7 bin lira maaşla iş yapabilir" dedi.

TELLİ: İNŞAAT VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GİBİ BÖLÜMLERE GÖRE İŞ BULMA İMKANIM DAHA YÜKSEKBir diğer öğrenci Mustafa Telli de bölümünden çok memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu bölümü tercih etmemin nedeni, Kahramanmaraş'ta diğer bölümlere oranla daha çok iş bulma imkanım var. Herkesin bildiği gibi Kahramanmaraş olarak kuyumculuk sektöründe çok ileride olduğumuz için bu konuda rahat iş bulabileceğimden ve geleceğimi düşündüğümden dolayı bu bölümü tercih ettim. Teknik resimde çizdiğimiz kendi hayal ürünümüz olan çizimleri atölyede döküm üzerine aktararak kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Buradan mezun olunca inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi diğer bölümlere göre iş bulma imkanım daha yüksek. Şu an mezun olsam en az 5-6 bin lira ile işe başlarım."

REKTÖR CAN: KAHRAMANMARAŞ, KUYUMCULUKTA MERKEZ HALİNE GELECEKKSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversitede kaliteli bir eğitim verme adına çalıştıklarını, bu kapsamda kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla da birçok projeye imza attıklarını söyledi. Bu projelerden biri olan Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi sayesinde Kahramanmaraş'ın kumculukta önemli bir yere geleceğini belirten Rektör Can, "Artık kuyumcularımızın son tasarımlar, son teknolojilerle ilgili eğitimler artık İstanbul'da değil Kahramanmaraş'ta da verilmeye başlanacak. Tasarımlar için İstanbul'a ya da dünyanın başka ülkelerine gitme ihtiyacı kalmayacak. Kahramanmaraş bu anlamda Türkiye'de, hatta dünyada önemli bir merkez haline gelecek" dedi.

ÖZ: HEDEFİMİZ AVRUPA'YA İHRACATKuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ise kuyumculuk sektöründe esnaf ve üniversiteyi bir araya getirmek, sektöre üretimin yanında tasarım da yapabilen nitelikli elemanlar kazandırmak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projeden hem kuyumcuların hem de öğrencilerin memnun olduğunu ifade eden Öz, "Biz bunu daha çok üniversite ile esnafı birleştirelim, yani hem alaylı olsunlar hem okullu olsunlar ve yüksek teknoloji ürünler, estetik olarak dünyaya hitap edecek ürünler üretelim diyerek yola çıktık. Kahramanmaraş, kuyumculukta İstanbul'dan son en büyük katma değer ve işçilik üreten bir şehir. Bizim amacımız bunu daha çok Avrupa'ya ihracat yapabilecek kapasitede ürüne dönüştürmek. Yani iç piyasadan ve Ortadoğu'dan çok Avrupa'ya ihracata yönelik bir çalışma olsun istedik ve bunun için de üniversiteye ihtiyacımız vardı" dedi.

'MEZUN OLUNCA İŞ BULMAMA GİBİ BİR ŞANSLARI YOK'3D modelleme merkezinin kuyumcu atölyelerine model, tasarım ve sıkıntıya düştüklerinde ihtiyacı olan kalifiye eleman desteği sağladığını ifade eden Başkan Öz, "Evet üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında eğer belli yeteneğe ulaşmışlarsa, içlerinde bu yetenek varsa 4-5 bin, hatta 6-7 bin lira gibi maaş alabilecek kapasitede elemanlar çıkacak ve daha önce de çıktı da. Burada okuyan arkadaşlarımız kendilerini işe verirlerse, yani 'Ben bu işi yapıyorum, ben bu işi seviyorum' derlerse iş bulmama gibi şanslar yok. Burada önemli olan bu işi sevmeleri ve istemeleri" diye konuştu.

Başkan Hacı Mustafa Öz ayrıca, Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'ni geliştirmek adına KMTSO, KSÜ ve DOĞAKA ile birlikte hazırlayarak Avrupa Birliği'ne sundukları 3.8 milyon Euro'luk projenin de onaylandığını, proje kapsamında cihazların alınması için de alışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti

ERZİNCAN Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen "Bulut isimli köpeğin drone ile kovalamacası izleyenleri gülümsetti. Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin habercilerin dronuna saldırısı renkli görüntüler oluşturdu. Kayak merkezini havadan görüntüleyen drone sürekli takip eden ve yakalamak için üzerine zıplayan köpeğin o anları izleyenleri gülümsetti. Dronenin yere inmesine bir türlü fırsat vermeyen 'Bulut' drone operatörünün cihazı havada yakalamasına rağmen bir süre daha takip etti.

Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde eğlendi.

Siverek merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'daki kayak merkezine gelenler, kayak yaptı. İlçe kırsalında etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde 1919 rakımlı Karacadağ'da eğlendi. Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden gelenler arasında kayak bilmeyenler de kaymaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu kış mevsiminin güzelliklerini yaşamak için Karacadağ'a geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Figen Ordu, "Kayak sezonu açıldı. Bizler de geldik. Burası çok güzel. İsteyen kayak, isteyen mangal yapıp, davul zurna eşliğinde halay çekiyor. Karacadağ'ın bu kış mevsiminde sıcak bir ortamı var" dedi.

İzmir'in şoför Nebahatları, erkek şoförlere meydan okuyor İZMİR'in Bornova ilçesindeki taksi durağında, yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan Sevim Çevril Kaykaç (41) ve Zühra Turan (45), araçlarına 'Kadınlar araba kullanamaz' diye düşünüp, ön yargılı binenlerin inerken memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi. İzmir'in şoför Nebahatları, "Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksilerimize bekleriz" dedi.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki taksi durağında çalışan Sevim Çevril Kaykaç ve Zühra Turan, başarılarıyla erkek meslektaşlarına meydan okuyor. Yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan 2 kadın, çevrelerindekilerin şaşkın ve ön yargılı bakışlarına aldırış etmiyor. İş ararken kadın taksici ilanını görüp başvurduğunu söyleyen Sevim Çevril Kaykaç, "Bir gün gazetelerde kadın taksiciler alınacağı ilanlarını görüp odaya başvurumu yaptım. 38'inci olarak başvuru yapmış olmama rağmen belgelerim tam olduğu için hemen işe başladım ve 3 yıldır geçimimi taksicilikle sağlıyorum. Arkadaş çevreme söylediğimde şaşırmadılar. Çünkü yapabileceğimi biliyorlardı. Eşim tehlikeli bulduğu için başlarda taksicilik yapmamı istemedi. Ben de 'Eğer olumsuz bir şey yaşarsam bırakacağım' dedim ve taksiye çıkmaya başladım. Bu süreçte bir sorun yaşamadım. İşimi severek yapıyorum" dedi.

'BİR KADIN BENİ GÖRÜP CESARET ALIRSA, BU EN BÜYÜK MUTLULUĞUM OLUR'Kaykaç, taksisine binen yolcuların önce şaşırdığını, yolculuk sona erdikten sonra da memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Genellikle hep aynı tepkileri alıyorum. Herkese aynı hikayeyi anlatıyorum. Bir gün taksiye binen erkek bir müşteri, 'Ben kadın taksicinin arabasıyla gitmem' dedi. Ben de 'Siz binin ve inerken yeniden konuşalım' diye cevap verdim. İstediği adrese götürdüğümde, 'Sizi bu koltuğa boşuna oturtmamışlar' demişti. Şoförlükte de sıkıntı yok yani. Genellikle 'Sanki kendi arabamda yolculuk yapıyorum' yorumları alıyorum. Ön yargıları yıkmak için koltuktan inmedim. Biz, kadının da her şeyi yapabileceğini kanıtlamak için mücadele ediyoruz. İnsanların mutlu olduğunu görmek bizim için yeterli. Bir kadın beni görüp cesaret alırsa bu benim için en büyük mutluluk olur. Kadınların, kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor" dedi.

'KADINLAR ARABA KULLANAMAZ DİYENİ TAKSİME BEKLERİM'Aynı durakta çalışan Zühra Turan, yaptığı iş nedeniyle kendiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Taksicilik erkek mesleği gibi görünüyor ancak bu doğru değil. Geçimimi bu işten sağlıyorum. Erkeklerle aynı mesaiyi yapıyorum. Çevremdekilere taksicilik yapacağımı söylediğimde, 'Öyle şey mi olur?' tepkisiyle karşılaştım. Fakat artık onlar da alıştı. Çocuklarımız için çalışmak zorundayız. Tabuları yıktım. Kadınlar korkmasın. Araba kullanmak çok zor değil. Kadınlar, erkeklere oranla daha dikkatli araba kullanıyorlar. Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksime beklerim" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR İŞ YAPTIK, KADIN ŞOFÖRLERİN SAYISI ARTACAK' İzmir Otogar İZOTAŞ Kooperatif Başkanı Celal Elmasoğlu (62) ise kadın taksici sayısını arttırmak istediklerini belirterek, "Göreve geldikten sonra bazı değişimlere gitmeye karar verdik ve kadın şoförler de bu değişimin parçasıydı. Müşterilerimiz de biz de kadın şoförlerimizden oldukça memnunuz. Zamanında karşı çıkanlar da oldu. Ancak biz, kadın şoförlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İlerleyen yıllarda sayıyı artırmak istiyoruz."

Mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntem

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda mideyi yukarı çekme ameliyatı, dünyada ilk kez göbekte tek delik açılarak yapıldı. Doç. Dr. Zafer Dökümcü, bu yeni tekniğin, karında iz bırakmadığını, yaranın karnın iç bölgesinde kaldığını söyledi.

Doğuştan yemek borusu olmayan ya da sonradan yemek borusunu kaybeden hastalara yönelik yapılan, mideyi yemek borusuna doğru çekme ameliyatı, Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ata Erdener tarafından 'açık ameliyat' olarak yapılmıştı. Daha sonra ameliyatı açık yapmak yerine karın bölgesinde 3 delik açarak yapma yöntemi ise yine aynı üniversitede görevli Prof. Dr. Coşkun Özcan tarafından kullanılmıştı. Prof. Dr. Erdener, bu ameliyat konusunda geleneğe sahip olduklarını, yeni gelenlerin de bu geleneği olumlu değerler katarak, ilerlettiklerini söyledi. Üniversitede görevli Doç. Dr. Zafer Dökümcü, aynı ameliyatı göbekte tek delik açarak, yapıp, bu alanda dünyada ilke imza attı. Dökümcü, şimdiye kadar 4 hastada karında iz olmadan mide çekme ameliyatı uyguladıklarını ve sonuçların başarılı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Zafer Dökümcü, yeni yöntemlerini önce geçen kasım ayında, Dünya Çocuk Cerrahisi Kongresi'ndeki panelde ardından da Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği'nin yıllık toplantısı sırasında, ameliyathanede uygulamalı olarak gösterdiklerini kaydetti. Dökümcü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çocuklarda kapalı ameliyatlar konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden olduğunu söyledi.

Öldürülen Furkan'ın babası: 'Sana iş bulduk' diyerek oğlumu kandırdılar BURSA'da, 4 gün önce yapımı devam eden hızlı tren inşaatı yakınında ağzı bantlandıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürülen Furkan Kahraman'ın (27) babası Nisan Kahraman (66), cinayetle ilgili detaylar verdi. Oğlu Furkan'ın 5 ay önce imam nikah kıyarak kısa süre birlikte yaşadığı Ezgi D.'nin (24) kaçarak resmi nikahla evlendiği eşi ve arkadaşları tarafından tuzak kurularak Bursa'ya çağrıldığını belirten baba Kahraman, "'Sana iş bulduk, beraber çalışacağız, buraya gel' dediler. Orada terminale inince Furkan'ı alıp kaçırmışlar" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde bulunan hızlı tren inşaatının yakınındaki boş arazide 4 gün önce yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi.

CİNAYET, 8 SAATTE ÇÖZÜLDÜOlayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, öldürülen kişinin Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman olduğu saptandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Furkan Kahraman'ın telefonundan en son görüşme yaptığı kişileri tespit etti. Harekete geçen polis, Ömer Y. (28), Fatma Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi (24), cesedin bulunmasından 8 saat sonra gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİŞüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Muhammet D.'nin ifaoesinde eşi Ezgi D.'nin bir süre önce imam nikahlı eşi Furkan Kahraman tarafından rahatsız edildiğini öğrendiği ve öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığını söylediği öğrenildi. Muhammet D.'nin, polise eşini bir daha rahatsız etmemesi için Furkan Kahraman'ı telefonla aradyıp uyardığını ancak, görüşmede tartışıp, küfürleştiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇMIŞLARMuhammet D.'nin, Kahraman'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, yazıştığı ve inandırmak için arkadaşı Ömer Y.'nin kız kardeşi Fatma Y. ile görüştürüp, Bursa'ya davet ettiği kaydedildi. Fatma Y., terminale gelen Kahraman'a müsait olmadığını ve kendisini arkadaşının karşılayacağını söyledi. Bunun üzerine Bursa'ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D.'nin cinayeti planladığı Ömer Y. tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden alınıp kamyonete bindirildi. Hızlı tren inşaatı yakınlarına silah zoruyla götürülen Kahraman'a burada plastik kelepçe takan şüphelilerin işkence yaptıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklayarak öldürdüğü saptandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y. tutuklandı. Fatma Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada sosyal medyada konuştuğu sahte hesapla kandırılarak Bursa'ya gelen Furkan Kahraman'ın son anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

ACILI BABA KONUŞTU, İMAM NİKAHLI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTIFurkan Kahraman'ın, Ezgi D. ile Temmuz ayında imam nikahı kıyıldığını söyleyen acılı baba Nisan Kahraman, Ekim ayında oğlu ve imam nikahlı eşinin Bursa'ya zeytin toplamaya geldiğini, bu sırada Ezgi D.'nin bir gece ortadan kaybolduğunu iddia etti. Daha sonra Furkan'ın, Yozgat'a döndükten sonra, Ezgi D.'ye ulaşmaya çalıştığını, bu sırada Fatma Y. aracılığıyla Ömer Y., Muhammet D. (28) tarafından kendisinin iş vaadiyle kandırıldığını ve Bursa'ya çağırdıklarını iddia eden baba Nisan Kahraman, "Oğluma, 'Sana iş bulduk, beraber çalışacağız, buraya gel' dediler. Furkan'da gidiyor. Orada terminale inince alıp kaçıyorlar. Komiser ifadelerini aldığında, 'Siz neden tuzak kurdunuz, bu çocuğu neden bu hale getirdiniz' diye sormuş ama cevap vermemiş, karşısında boş boş durmuşlar" ifadelerini kullandı.

'2 AYDAN FAZLA BİZİMLE KALDI'Anne Hasibe Kahraman ise Ezgi D.'nin, oğluyla 2 aydan fazla imam nikahlı kaldığını, daha sonra kaçtığını iddia ederek, "2 aydan fazla kaldılar. İmam nikahlıydılar. Yalova'ya zeytin toplamaya gittiler. 15-20 gün kaldılar. Oğlum oradan döndükten sonra bir kişiyle internet üzerinden tanıştı ve Bursa'ya gitti" diye konuştu.Furkan Kahraman'ın yakınları ve komşuları da, Ezgi D.'nin Furkan Kahraman ile imam nikahı kıydıklarını, 2 aydan fazla birlikte kaldıklarını belirttiler.

Van'daki okulda görevli Ganalı öğretmen İngilizce'yi sevdirdi VAN'ın Edremit ilçesinde, özel kolejde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gana uyruklu Sadat Habip Saidu (28), eğlenceli ders anlatımı ve kurduğu iyi diyalogla kısa sürede öğrencilere bu dili sevdirdi. Yabancı uyruklu öğretmenle tanışan öğrenciler, karşılıklı İngilizce konuşma pratiği yapma şansını da elde etti.

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti'nin Cape Coast kentindeki Keyp Kost Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2017'de mezun olan Sadat Habip Saidu, geçen yıl Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin eğitim için gönderdiği davetiyeyle Türkiye'ye geldi. Burada 5 ay çalışan Saidu, Ankara'ya gidip, Hürriyet Koleji'ne öğretmenlik başvurusunda bulundu. Koleje kabul edilen Saidu, Van'daki Hürriyet Kolejine İngilizce öğretmeni olarak atandı. 6 aydır Edremit'teki Hürriyet Koleji'nde görev yapan Saidu, farklı ders anlatımıyla, kısa sürede öğrencilerinin İngilizce konuşmasını sağladı. İlk kez yabancı uyruklu bir öğretmenle tanışan öğrenciler, önce şaşırdı ancak alıştıktan sonra Saidu'nun eğlenceli anlatımıyla İngilizceyi kısa sürede konuşmaya başladı.

'VAN'I ÇOK İYİ BULDUM, BURADA IRKÇILIK YOK'Öğrencilerine zaman zaman espriler yapıp İngilizce konuşan Saidu, 4 kardeş olduklarını, kardeşlerinden birinin ABD, birinin Londra'da, diğerinin ise İspanya'da yaşadığını anlattı. Saidu, "Annem ve babam da Gana'da yaşıyor. Ben de Selçuk Üniversitesi'nin bir ilanını gördüm ve ilana başvurdum. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'nin gönderdiği davetiye ile vize aldım. Burada kısa süre çalıştım. Ardından Ankara'da Hürriyet Koleji'ne öğretmenlik için başvurdum. Van'da ihtiyaç olduğu için kolej yetkilileri tarafından Van'a gönderildim ve burada çalışmaya başladım. Van'da ilk günüm çok soğuk geçti. 6 aydır Van'da görev yapıyorum. Van'ı çok iyi buldum. İnsanları çok iyi. Burada ırkçılık yok. Burada çok iyi arkadaşlar edindim. Bana her türlü yardımı yapıyorlar" dedi.

'ÖĞRENCİLERİM BENİMLE HEP İNGİLİZCE KONUŞUYOR'Öğrencileriyle diyaloğunun çok iyi olduğunu anlatan Saidu, "Sürekli kendimi öğrencilerimin yerine koyuyorum. Öğrencilerim beni sevdikleri için sürekli benimle İngilizce konuşuyorlar ve kısa sürede dillerini çok geliştirdiler. Bu durum öğrenciler için çok iyi oldu. Ben hep burada kalmak istiyorum. İngilizceyi iyi öğrenen öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

'DİL ÖĞRETME NOKTASINDA KULLANILAN YÖNTEM ÇOK ÖNEMLİ'Hürriyet Koleji Genel Müdürü Ramazan Yavuz ise, dil öğretmenin ana yolunun dile maruz kalma olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Yani o dili konuşmak zorunla kalmakla alakalı bir olay. Tabi bunun için de öğretmenin hiçbir şekilde Türkçe konuşmaması gerekiyor. Böyle olunca İngilizce derslerine yabancı bir kardeşimizin gelmesini tercih ettik. Sadat kardeşimiz Türkiye'ye geldikten sonra 6 ay Konya'da çalışmış. Ondan sonra Ankara'ya Hürriyet Koleji'nde çalışmak için başvuru yapmış. Bölüm olarak kendi ülkesinde İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oluyor olması da çok önemli. Çünkü dilin öğrenme ve öğretme yöntemleri var. Bu yöntemleri de bilmesi bizim için çok önemliydi. Çok güzel diyalog kuruyor. Bizimle diyaloğu çok iyi. Ders dışında da öğretmen arkadaşları ve öğrencilerle sürekli aktif bir şekilde hareket ediyor. Van'da çeşitli aktivitelerde de bulundu. Geçen gün Belediyenin düzenlemiş olduğu futbol turnuvasında onların takımı şampiyon oldu. Öyle olunca tabi öğretme noktasında çok etkili bir dil kullanıyor ve bu da öğrenciler için çok iyi oluyor. İlk ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce derslerine giriyor. Öğrenciler onunla konuşabilmek için İngilizce dışında başka bir dil kullanamıyorlar."

ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVİYORUZİngilizceyi kısa sürede öğrenen öğrenciler de Ganalı öğretmenlerinin sayesinde bu dili öğrenmeye başladıklarını ifade etti. Öğrencilerden biri, "Çok iyi bir öğretmen. Bizimle diyaloğu çok iyi. Onu çok seviyoruz. Çok iyi bir İngilizce eğitimi veriyor" dedi.

İzmir'de 13 yaşındaki Rojin'in ölmesine neden olan köpek sahipli çıktı İZMİR'de Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, 6 Ocak Pazartesi günü okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rojin Yakıt'ın ölmesine neden olan köpeğin sahipli olduğunu söyledi.

Geçen 6 Ocak'ta Menemen ilçesi Ulukent'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından, vatandaşlar ilçede çok fazla sokak köpeği olduğunu ve korktuklarını, bu köpeklerin toplanmasını istedi. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise Rojin Yakıt'ın korkmasına neden olan köpeğin sahipli olduğunu belirterek, "Bu sahipli bir köpek. Sahipli bir köpeğin saldırmasını belediyeye bir şekilde fatura etmeye kalkmanın mantığı nedir? Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman her sahipli köpek birine saldırdığı zaman belediye başkanına fatura edilsin. Doğru mu bu? Doğru değil, mantıklı da değil" dedi.

'TOPLAMAMIZ YASAK OLMASINA RAĞMEN KÖPEKLERİ TOPLUYORUZ'Saldırıdan sonra Yakıt Ailesi'ne gittiklerini söyleyen Aksoy, "Sahipli bir köpeğin saldırı sonucu kız çocuğumuza araba çarptı. Bu belediyeye fatura ediliyor. Bu doğru bir şey değil. Gittik, ailesi ile konuştuk. Her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ama burada olay belediyeye fatura edilmeye çalışılırsa, bunu kabul etmek mümkün değil. Bu ahlaki de etik de değil" diye konuştu. Belediyeye sokak hayvanlarına yönelik çok fazla şikayet geldiğini de ifade eden Aksoy, "Çok fazla şikayet geliyor. Biz de şikayet edilen köpekleri topluyoruz. Toplamaya da devam edeceğiz. Yasa gereği toplamamız yasak olmasına rağmen, toplayacağız çünkü saldırı var. Çocuklara saldırıyorlar. Biz bunları rehabilete etmek için alıyoruz. Bunu almaya da devam edeceğiz. Esas olan evlatlarımızdır" diye konuştu.

Akdeniz'in doğal arıtma fabrikaları: Kaya midyeleri ANTALYA Körfezi'nde denizin temiz kalmasındaki etkenlerin başında, falezlerdeki kaya midyelerinin yer aldığı belirtildi. Biyolojik temizleme fabrikası gibi çalışan kaya midyelerinin, kirli suyu bünyesinden geçirerek temizlediği kaydedildi.

Oluşumu 64 milyon yıl önceye dayanan, Antalya'nın güzelliğine önemli katkı yapan 12 kilometrelik falezler, kenti süslüyor. Falezlerin denizin üstündeki kısımlarında yarasa, farklı cins kuşlar ve sansarları görmek mümkün. Falezlerin denizin altında kalan bölümleri ise onlarca çeşit balığa ev sahipliği yapıyor. Dünyada sayıları 500 ile 600 arasında kalan Akdeniz fokunun bazı bireyleri falezlerdeki mağaraları yuva gibi kullanıyor.

FALEZLER ARACILIĞIYLA DENİZE NEHİR GİBİ BOŞALIM VARAkdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, Antalya'nın önemli değeri falezlerin su altındaki önemli bir değerini daha ortaya koydu. Falezlerin karstik bir yapıda, kireç taşlarından oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın suyun üzerinde kurulmuş bir kent olduğunu hatırlattı. Falezler aracılığıyla her tarafından Akdeniz'e bir boşalım olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Nehir büyüklüğünde boşalım var. Büyük bir tatlı su girdisi var. Falezler sadece tatlı su girdisi sağlayan bir coğrafi şekil değil. Biyolojik çeşitlilik açısından da görevleri söz konusu" dedi.

KİRLİ SUYU BÜNYESİNDEN GEÇİRİP TEMİZLİYORAntalya falezlerinde coralijen alglerin var olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, bunların falezlerin yüzeyini tamamen kapladığını söyledi. Bu alglerin, biyolojik olarak Antalya Körfezi'nin kirli sularını kendine besin olarak kullandığını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Falezlerin duvarları içinde adeta mermi gibi saplanmış, matkapla delinmiş gibi oyuklarda yaşayan kaya midyeleri var. Bunlar sürekli olarak suyu alır, bünyesinden geçirir ve tekrar geri verir. Suyu biyolojik bir arıtmaya tabi tutar. Antalya Körfezi'ndeki organik atıkları, bakterileri, besin olarak tüketiyor" diye konuştu.

ARITMA FABRİKALARI GİBİFalezlerin yüzeyini süngere benzeten Prof. Dr. Gökoğlu, "Gözeneklerin her bir yerinde bakteriler var. Bunlar da Antalya Körfezi'nin suyunu biyolojik olarak arıtıyor. Özellikle bahsedilen midyeler, Fransa ve İspanya'da kayalar kırılak çıkarılıyor ve pazarlanıyor. Bizim bölgemizde böyle bir durum yok, olmasını da istemeyiz. Biyolojik olarak arıtma fabrikaları gibi görev yapıyorlar. Antalya'yı Antalya yapan en önemli özelliklerinden biri de bu midyelerdir" dedi.

Fındığa dadanan 'vampir' böcekle mücadele DÜNYA fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan kimyasal mücadele sürüyor. Yazın özellikle fındık bahçelerinde görülen 'vampir kelebek' olarak da tanınan zararlının, kışın ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yuvalanmaya başlaması, üreticileri tedirgin ediyor. Zararlı böcek türü ile ilgili çay ve fındık ağaçlarının yanı sıra ormanlara da sıçraması üzerine kentlerdeki orman il müdürlükleri de çalışma başlattı. Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, tedbirlerin artılması gerektiğini belirterek, "Bahçelerde onları göremesek de havaların ısınması ile birlikte tarlalarımıza, tarım ürünlerimize, fındık bahçelerimize kabus gibi çökecekler" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit ediyor. Vücudu genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebek, yaz ayı ile birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sahil bölgelerinde yayıldı. Tarım ürünlerinin yanı sıra evleri de istila etmeye başlayan böcek, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Zaralı böcek türünün, havaların soğumasıyla ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yuvalanmaya başlaması, üreticileri de tedirgin ediyor. Üreticiler, zararlı böcek için biran önce sahada biyolojik mücadelenin başlatılmasını istiyor.

GÖRÜNDÜĞÜ YERDE YOK EDİLMELİ'Vampir' olarak da adlandırılan zararlı böcekle ilgili, başlatılan kimyasal çalışmalar sürüyor. Zararlı böcek türü ile ilgili çay ve fındık ağaçlarının yanı sıra ormanlara da sıçraması üzerine kentlerdeki orman il müdürlükleri ekipleri de herekete geçerek, çalışma başlattı. Ekipler, orman ve tarım arazilerinde inceleme ve tespitlerde bulunup, muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara da bilgi paylaşımında bulunuyor. Bölgede, böcek türü ile ilgili ihbar hattı da oluşturulurken üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması ve gördükleri yerde yok etmesi isteniyor.

'HAVALAR ISININCA BAHÇELERE KABUS GİBİ ÇÖKECEKLER'Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, zararlı böcek türüyle mücadelenin önemine değinerek, "Vampir kelebek ve kahverengi kokarca fındıkta verim ve kaliteyi azaltıyorlar. Şu anda kış ayları olduğu için bahçelerde görülmüyorlar; evlere, ağırlara çekilmiş durumdalar. Bahçelerde onları göremesek de havaların ısınması ile birlikte tarlalarımıza, tarım ürünlerimize, fındık bahçelerimize kabus gibi çökecekler. Mart sonu Nisan gibi ortaya çıkacaklar. Onlar ortaya çıkmadan bizim ortaya çıkıp onları yok etmemiz gerekiyor. Eğer tedbirimizi almazsak önünü alamayacak olduğumuz bir boyuta geçecek" dedi.

'BİYOLOJİK MÜCADELE YAPILMALI'Kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadelenin bir an önce başlaması gerektiğine vurgu yapan Pehlivan, "Bu istilacılar her yere yayıldığı hatta ormanlık alanlarımıza da girdiği için kimyasal mücadele yeterli olmuyor. Kimyasal mücadele ile çok fazla sonuç alınamaz oldu. Biz üreticilere evlerinizin çevresinde gördüğünüz zaman mutlaka yok edin, diyoruz. Miktarını ne kadar düşürürsek gelecek yılda verecek olduğu zararı o kadar düşürmüş oluruz. Bu zararlılarla ilgili en sağlıklı yapılması gereken biyolojik mücadele. 'Japonika' isimli bir arı türünün bu böceği yok edebiliyor olması. Yurt dışından ithal edeceğimiz bu arı türü bu istilacılarla ilgili yapılacak olan en iyi mücadele yöntemi" diye konuştu.

'BAŞ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'Fındık üreticisi Hasan Kasap ise "Artık böcekler evlerimizi istila ettiler. Baş etmek mümkün değil. Öldürsek de sürekli sonunu alamıyoruz. Bize bir çare bulsunlar. Kapı pencere kapattık. Geceleri evlerimizde ışık yakmıyoruz ki böcekler içeriye girmesinler diye. fındık bahçelerimizde yazın nasıl fındık toplayacağız. Bütün ürünü yiyorlar" diyerek tedbirlerin artırılmasını istedi.

İffet Anıtı'nı 20 bin kişi ziyaret etti BAYBURT'ta, 100 yıl önce Ermeni zulmü sırasında hayatını kaybeden kadınlar anısına dikilen 'İffet Anıtı'nı, 2 yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile inşa edilen İffet Anıtı'nda, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında Bayburt ve civarında Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen zülme ilişkin figürasyonlar ve Müslüman Türk kadınlarının namuslarını korumak için kendilerini içerisine attıkları rivayet edilen su kuyuları sergileniyor. Çevresine şehit edilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları konulan anıtta, o yıllarda muhafaza edilen açıklamalı bilgilerle sergilenen su kuyusu taşı da yer alıyor. 100 yıl önce Ermeni zulmünün acı hatırasını gelecek nesillere aktarmak için yükselen anıt, estetik yapısıyla da ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Açılışının ardından özel turların da yakından ilgilendiği anıt, zamanla ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre düzenlemelerinin ardından 19 Kasım 2017'de açılışı yapılan anıtı bu zamana kadar yaklaşık 20 bin kişi, ziyaret etti.

'TARİHİ OLAYLARIYLA ÖN PLANA ÇIKAN BİR KÖY'Yukarıkırzı köyünün, tarihi olaylarıyla ve yaşanmışlıklarıyla ön plana çıktığını ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, "1'inci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Ermeni Çeteleri, bu toprakları terk ederken bu köyümüzde büyük acılar yaşanmış. Çeteler, köydeki genç kız ve kadınlarımızın iffetlerine musallat olmuş, bu muameleye maruz kalan kadınlar ise köyde buldukları su kuyularına atlayarak, tecavüzden kaçmaya çalışmışlar. Biz de bu anıtla beraber o günü yaşatan bir müze inşa ettik, içerisinde de o zamanı anlatan kılıç, kuyu ve savaş aletleri var" dedi.

'BAYBURT CİVARINDA ZULÜM YAŞANMIŞ'Şehit Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal da, anıtın yoğun ziyaretçisi olduğunu söyleyerek, "Ruslar, Bayburt'u işgal edince bu bölgede acı olaylar yaşandı. 1918 yılının ocak ayında, Bolşevik isyanı çıkınca Rusya, bu bölgeden çekilmeye başladı. Ancak bu sırada Ermeni çetelerine silah bıraktı ve silah gücünün Ermeni çetelerine geçmesini sağladı. Arşak Paşa yönetimindeki Ermeni çeteleri, Bayburt civarında zulme başladı. İşte bu Yukarı Kırzı Şehit Kadınlar İffet Anıtı da bunun bir örneğidir" diye konuştu.

'BEBEĞİNİ BIRAKIP, KUYUYA ATLAMIŞ'Köy Muhtarı Enver Gür de "Rivayete göre, o gün kadınlardan birisi bebeğiyle kuyunun kenarına gelmiş ve bebeğini kenara bırakıp, kuyuya atlamış. Kuyu kenarına bırakılan çocuk da köylüler tarafından bulunup, büyütülmüş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanımı boşanmaları tetikliyor ŞANLIURFA'da, ayrılan çiftlerin boşanma gerekçeleri arasında şiddetli geçimsizliğin yanı sıra sosyal medya kullanımı da önemli bir sorun olarak ortaya çıktı. Sosyal medya kullanımı ile artan aldatmaların çiftlerin boşanması sebepleri arasında yer almaya başladığını belirten hukukçular, yoğunluk nedeniyle kentteki Aile Mahkeme sayısının da 4'ten 5'e çıkarılacağını ifade etti. Çiftlerin evlilikten sonra birbirlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten psikolog Sever Beşaltı, erken yaşta evlilik ve sosyal medya kullanımı ile aldatmaların boşanmalarda önemli etkenler olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Ömer Avcı, geçen 2019 yılı içerisinde şiddetli geçimsizlik, sosyal medyada aldatma gibi nedenlerden dolayı 1500 çiftin boşandığını, 1400 çiftin davasının ise hala devam ettiğini söyledi. Son yıllarda en fazla boşanma davasının 2019 yılında görüldüğünü belirten Ömer Avcı, yoğunluk nedeniyle mahkemelerin yetersiz kalmasından dolayı 2020 yılı içerisinde kentte yeni bir Aile Mahkemesinin kurulacağı ve bu davalara bakan mahkeme sayısının 5'e yükseltileceğini ifade etti. Geçen yıl içerisinde açılan 2900 boşanma davasından 1500'ünün sonuçlandığını, 1400'ünün ise hala devam ettiğini kaydeden Avcı, "Şanlıurfa'da son dönemlerde sosyal medya ve internet kullanım sayısının artmasıyla birlikte taraflar arasındaki birlikteliği ve sadakat hükümlülüğünü etkilediği için boşanmalar artıyor. Bununla birlikte ekonomik sıkıntılar, eşlerden birinin çalışmaması ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmemesi boşanmaya neden oluyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla çiftler, mutsuz hayatlarına renk katmak için başka birileriyle tanışıyor. Bu durum üzerine tartışma ve kavgalar çıkıyor. Taraflar sadakatini ihlal etmiş oluyor. Taraflar arasında sağlıklı iletişim olmayınca boşanmaya neden oluyor" dedi.Avcı, kuma evliliği ve özellikle kente iç savaş nedeniyle göç eden Suriyeli evliliklerinin de boşanmalarda bir başka neden olduğunu ifade etti.

'KAYINVALİDELER EVLİLİKLERE MÜDAHALE EDİYOR'Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin de boşanma sebepleri arasında yer aldığını vurgulayan Ömer Avcı, "Şanlıurfa'da evlenen kişilerin çoğu maddi imkansızlık yüzünden yeni bir ev almaya veya tutmaya gücü yetmediği için anne, babasıyla yaşamaya karar veriyor. Bu durum da zaman içerisinde boşanmaya neden oluyor. Birçok boşanma dosyasında şunu görüyoruz; kayınvalideler evliliklere müdahale ediyor. Bu nedenle çıkan tartışmalar büyüyerek mahkemede bitiyor" dedi.

NAFAKA SORUNU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORHukukçular Derneği üyesi avukatlarından Emine Altıparmak ise boşanmalarla birlikte ortaya çıkan nafaka konusunun da çığ gibi büyüdüğünü belirterek şunları söyledi: "Son günlerde gündemimizde olan süresiz nafaka sorunu gün geçtikçe toplumsal açıdan çığ gibi büyümektedir. Şu an ki uygulamanın dayanağı 3444 sayılı yasadır. Ancak toplumsal dinamiklere bakıldığında ne bir yıllık nafaka ne de süresiz nafaka adil olmamaktadır. Bu durum için alternatif çözümler söz konusu da olabilir. Boşanma halinde, otomatik bir prim sistemi ile meselenin SGK'dan alınacak bir ödenek ile çözülmesi gündeme alınabilir. Yine alt süre iki yıl olarak kabul edilip, nafaka bu süreden az olmamak üzere evlilik süresi kadar nafaka süresi öngörülebilir. Süresiz nafaka bir çok mağduriyetleri birlikte getirmektedir. Hukukumuzda nafaka; yardıma muhtaç kimsenin hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyacı olan asgari tutarı alabilmesidir. Hal böyle iken nafakanın ödenmesinin bir keyfiyete bırakılması mümkün değildir."

PSİKOLOG BEŞALTI: ÇİFTLER İLETİŞİM KURAMIYORBalıklıgöl Devlet Hastanesi psikologlarından Sever Beşaltı, çiftlerin evlendikten sonra birbirlerinin beklentilerini karşılayamaması ve sosyal medya kullanımının ayrılığa neden olduğunu ifade etti. Sosyal medya kullanımı ile aldatmaların arttığını ve bu durumun davalara neden olduğunu anlatan Beşaltı, şöyle dedi: "Günümüzde insanlar iki şekilde tanışıyor. Özellikle Şanlıurfa'da görücü usulü çok yaygın, ikincisi ise insanlar tanışarak aşık olarak evleniyor. Evlilik süreci farklı bir süreçtir. Her ne kadar çiftler, ilişkilerinde birbirini tanısa bile evlilikte bu durum değişiyor. Evlendikten sonra insanların beklentisi yüksek oluyor. Boşanmalara baktığımız zaman aşk evliliği yapanlar, evlendikten sonra beklentilerini karşılamadığından dolayı arayış içerisine giriyorlar. Bu arayışta bazıları boşanırken, bazıları ise psikologlara başvuruyor. Burada özellikle çiftlerin iletişim kuramadığına tanıklık ediyoruz. Yine evlilikte yalanların olması, maddi sıkıntılar olması son yıllarda ise sosyal medya kullanımı artmasıyla aldatmaların artmasıyla insanlar kendilerini değersiz hissediyor. Özellikle kadınlar, sosyal medyaya baktıklarında insanların eğlendiğini görünce kendi evliliğini değerlendiriyor. Mutsuzluğuna eşlerin kayıtsız kalması sonucu bu durum boşanmaya kadar gidiyor. Sevginin ve iletişimin az olduğu evlilik, bir araç haline geliyor. Yine bölgede yaygın olan kuma ve erken yaştaki evliliklerde kişiler zaten birbirlerini tanımadan evleniyorlar. Bu da boşanmayı tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor."

'AİLELER MÜDAHALEDE BULUNUYOR'Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli sosyal hizmetler uzmanı Tuba Kayabulut, kentte boşanma olaylarının artmasının genellikle ailelerin evliliğe müdahalesinden kaynaklandığını belirterek şöyle konuştu: "Şanlıurfa'da çok küçük yaşta evlilikler, ailelerin devreye girmesiyle oluyor. Bireyler evliliğin ne demek olduğunu bilmiyor. Birbirlerine ve ailelere uyum sağlayamıyor. Bu nedenle boşanma oluyor. Yine özellikle bizim karşılaştığımız bir başka önemli sorun ise madde bağımlılığı. Genelde erkeklerde görülen madde bağımlılığı evlilik sürecinin bozulmasına yol açıyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte evli olup mutsuz olan çiftler, hoşlandığı kişilerle iletişime geçiyor. Eşinden görmediği sevgiyi başka birisinden görüyorlar ve bu da boşanmalara neden oluyor. Yine bölgede kuma evlilikleri de kentte boşanmaya neden olan faktörler arasında yer alıyor."

Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı IĞDIR'ın Melekli beldesinde Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını kısmen da olsa hissedebilmek amacıyla empati çalışması yaptı. Gözlerini bantla bağlayan öğrencilere destek veren vatandaşlar da bantlarla yürümeye çalıştı.

Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için 'Bandını Bağla Beni Sen de Anla' projesi hazırladı. Pankart ve dövizlerle Melekli Belde Belediyesi'nin önüne giden öğrenciler, görme engellilerin yaşadıkları sorunları anlayabilmeleri amacıyla empati yapmak için gözlerini bağladı. Ellerine aldıkları beyaz bastonlarla yürümeye çalışan öğrencilere vatandaşlar da katıldı. Gözlerindeki bant ve bastonlarla yüremekte zorlanan vatandaşlar, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anladıklarını söyledi.

Öğrencilere destek veren Belediye Başkanı Eray Coşar, anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Öğrencilerimizle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Okul sadece öğretimin olmadığı çocuklara bu yaşta eğitimin de verilmesi gerektiği bir yer. 'Bandını Bağla Beni Sen de Anla' etkinliği ile amacımız çocukların bu haftanın önemini anlamalarını ve görme engelli insanların ne gibi zorluklar yaşadığı ile ilgili empati kurmalarını sağlamaktı. Öğrencilerimle göz bantlarımızı takarak ellerimizde beyaz bastonlarımız ile farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi.

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor NİĞDE'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanarak harçlıklarını çıkartıyor.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Kısacık, 'bacasız fabrika' olarak adlandırdığı okulda bilişim, motor, elektrik-elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojileri olmak üzere 6 alanda eğitim verdiklerini söyledi. Mobilya iç mekan tasarım, metal, makine ve elektronik teknolojisi alanlarında öğrencilerin, ortaya çıkardığı eserlerin satışından harçlıklarını çıkardıklarını çıkarttıklarını belirten Kısacık, "Bu uygulamalarda genellikle öğrencilerimiz çalışıyor. Masa, koltuk, sıra, sandalye ve amfi sisteminin yapıldığı lisede, Niğde merkezde bulunan bütün okulların ihtiyacını karşılıyoruz" dedi. Kısacık, şöyle konuştu:

"Okulumuz Türkiye'de sayılı okullardan bir tanesi. Bu yıl yaklaşık bin öğrencimize eğitim veriyoruz. Biz öğrencilerimizi ahilik kültürüne uygun olarak yetiştiriyoruz. Okula gelen her öğrencimizi öğretmenlerimiz ve bizler, 'Hoş geldin okulumuzun ahi adayı' diyerek karşılıyoruz. Burada ahilik kültürünü kendilerine verip, ahi olarak mezun etmeye çalışıyoruz. Bizim okulumuz dışarıda fazla tanınmıyor. Aslında 'Meslek liseleri memleket meselesi' diye sloganlar var. Ama halk tarafından fazla tanınmıyor. Bu okullara giren öğrenci mezun olduğu zaman kesinlikle aç kalmaz. Kendini geçindirir, ailesini geçindirir ve mutlaka çevresindekilere yardımcı olur, iş sahibi yapar."

Bin öğrenci ve 100 öğretmen ile Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kentin en büyük okul olma özelliği taşıdığını kaydeden Kısacık, "Burada devlet kurumlarımıza ve özel sektörlere işler yapmaktayız. Döner sermaye olarak da burada yaptığımız işler karşılığında öğrencilerimiz yaptıkları iş karşılığında harçlıklarını almak da hem de eğitimlerine devam etmektedir. Ülke ekonomisi ve istihdama faydamız bulunmaktadır. Öte yandan işletmelerin aradığı kalifiye eleman yani aranan elemanları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında işsiz kalmıyorlarö diye konuştu.

CİRO 5 KAT ARTTIİl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerinin desteğiyle 2018 yılındaki cirolarını 2019 yılında 5'e katlayarak 1 milyon 400 bin TL gelir elde ettiklerini aktaran Kısacık, bu yıl cirolarını daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

